La drástica decisión que tomó la banda del Indio Solari

Hace algunos días atrás, la semana pasada, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, realizaron un importante anunció a través de sus redes sociales al anunciar que el Estadio Único de La Plata sería el escenario de cierre de su actual etapa.

Ahora el evento ha sufrido modificaciones, algo que se venía especulando y debatiendo entre semana. Y es que, si bien las entradas al show saldrían a la venta el pasado 10 de octubre, Los Fundamentalistas no podrán tocar en La Plata, luego de que la Comuna se negó a habilitar el show en ese estadio por cuestiones de seguridad.

"La Plata no quiere que hagamos el recital. Así que, el recital se va de La Plata. No nos quieren ahí, ni a La Renga ni a los Fundamentalistas", dijo el productor Eduardo Sempé, quien cuestionó al municipio tras la reprobación para que se realice el show. "Prefirieron no hacerse cargo", agregó muy molesto en declaraciones realizadas durante la semana. La propuesta de la ciudad fue realizar el concierto en el Autódromo Roberto Mouras.

Ahora la banda realizó un posteo oficial en redes donde explican la situación vivida y el cambio de sede: el show pasará a realizarse el 19 de noviembre (antes estaba estipulado el 12) y el escenario elegido es la cancha de Huracán, el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

"Debemos contarles que luego de cumplir con todos los requisitos que exigía la municipalidad de La Plata, teniendo el contrato firmado con el Estadio Único, y tras haber puesto las entradas a la venta, nos notificaron desde el gobierno de dicha ciudad que resolvieron cancelar unilateralmente nuestro concierto en ese lugar", comenzó relatando el comunicado.

"Por eso nos vemos obligados a reprogramar el show para el día sábado 19 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Agradecemos al Club Atlético Huracán por abrirnos las puertas de manera tan generosa y con tan buena predisposición", siguió.

Luego agregaron: "Sabemos que la reprogramación puede traer dificultades para quienes ya hicieron reservas y aunque somos ajenos a las causas, nos duele y pedimos disculpas por las molestias que inevitablemente esto genera. También sabemos que ese día toca La Renga en Rosario, pero ellos comprendieron la situación y nos manifestaron todo su apoyo".

"Trabajamos mucho en estos días para poder ofrecer esta alternativa y tenemos más ganas que nunca de vivir un nuevo encuentro, de despedir el año, y esta hermosa gira que llamamos 'Rock and Roll', como lo soñamos. Será una fiesta. Es nuestra promesa", cerró el anuncio.