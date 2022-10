A qué se dedica hoy Claudia Ciardone a 15 años de su paso por Gran Hermano

Ya se huele en el aire. La expectativa crece a pasos agigantados en torno al estreno de Gran Hermano, que regresará a la pantalla el venidero lunes. Con toda esa emoción en la atmósfera, apareció la palabra de Claudia Ciardone, que formó parte de la edición del 2007 y aportó algunos datos peculiares.

La blonda configuró ese plantel ultra famoso, que tenía a Marianela Mirra a la cabeza y personalidades que trascendieron como Diego Lonardi y Nadia Epstein. Lo cierto es que fue la primera eliminada de esa edición, pero igualmente le sacó un jugo tremendo a su paso por la casa.

Ciardone se las ingenió para permanecer en el medio, a tal punto que construyó su carrera hasta llegar al teatro y logró navegar por el centro de la opinión pública, en ocasiones por algunas polémicas y en otras por su dedicación a mejorar varios aspectos profesionales.

Después de quince años de su intervención en GH, Ciardone habló largo y tendido para ofrecer una lista enorme de consejos para los participantes que entrarán en horas al reality. Por eso explicó cómo fue su plan específico: "Cuando me anoté en el reality yo ya era modelo, pero no era conocida para nada, pero ya tenía un objetivo, que mi trabajo sea mejor remunerado y eso lo iba a lograr siendo conocida".

Ya tenía en el norte la claridad de lo que quería y el usufructo personal que le sacaría a Gran Hermano. Así, en una entrevista con PrimiciasYa, la rubia les dijo a los nuevos hermanitos: “Que sepan qué es lo que quieren obtener de esta presencia en el reality. Y que sean cien por ciento auténticos, que no actúen, que no vayan con un personaje creado, a la gente le gusta la naturalidad”.

De esta manera, Claudia terminó graficando cómo es su presente, a qué le dedica sus horas del día y cómo logra un sustento económico. “Hoy puedo estar trabajando de lo que me gusta, estar en teatro en calle Corrientes junto a Nito Artaza, Gladys Florimonte, Vicky Xipolitakis en la obra Cobra K", contó y agregó sobre esa faceta en las tablas: “Gracias a GH viví mi sueño e hice lo que amo hacer: amo actuar”.

Claro que eso no es todo en la ingeniería financiera de Ciardone y así luce otra faceta: “Hoy también tengo mi línea de marca deportiva, CCFIT, que también me hace muy feliz y también se lo debo al reality. Es no perder oportunidades, saber exprimirlas al máximo y nunca bajar los brazos". Toda esta bonanza se activó en la cotidianidad de Claudia como consecuencia de una sola semana en Gran Hermano.