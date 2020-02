¡Infartante! Claudia Ciardone subió una foto que incendió a todos sus seguidores

Lejos del mundo mediático Claudia Ciardone sigue disfrutando de sus vacaciones en México junto a su pareja con el que está hace un par de años y del cual se encuentra muy enamorada. En esta ocasión la sexy modelo aprovechó para no trabajar en la actual temporada de verano y dedicarse exclusivamente a su novio.

Pero pese a tener un bajo perfil en los principales programas de chimentos en las redes sociales se la ve mucho más jugada con publicaciones en Instagram que muestran su espectacular cuerpo. En su último posteo la perspicaz bailarina subió una foto de espaldas donde se puede ver en primer plano su trabajada cola como así también sus tatuajes que hacen que la rubia se robe todas las miradas.

En tanto que los seguidores de Ciardone llenaron la publicación con miles de likes y cientos de comentarios que elogiaron a la vedette.

Con respecto a su actual relación que vive junto al empresario Carlos, Claudia Cirardone aclaró que "estoy muy enamorada, Carlos me hace sentir muy feliz y con él vamos paso a paso". Además la sexy panelista agregó que "“todavía no vivimos juntos y el tema de convivencia no es un tema que nos quite el sueño. Con respecto al casamiento tengo que decir que es algo que no me inquieta para nada, quizás en el momento me case pero no sé, como así también me gustaría tener un hijo, pero eso más adelante".