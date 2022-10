Cuál será la estrategia de El Trece para enfrentar al debut de Gran Hermano

En cuestión de horas, el lunes 17 de octubre, la casa de Gran Hermano volverá a abrir sus puertas a sus participantes hasta ahora anónimos y una nueva edición del reality más emblemático de la pantalla quedará inaugurada de manera oficial, esta vez, en Telefe.

Y con el debut de GH 2022 no sólo arrancarán nuevas internas entre “hermanitos”, polémicas, escándalos, romances, juegos de alianzas y traiciones por un premio millonario sin precedentes. Lo que se verá en la grilla televisiva será una guerra sin cuartel entre los canales más pesados: Telefe y El Trece.

Sí: el canal de Constitución, que viene de comprobar el éxito en materia de rating que volvieron a tener los realities con el hitazo que fue El Hotel de los Famosos, una suerte de previa para Gran Hermano, ya se prepara con artillería pesada.

La estrategia de El Trece está enfocada en dos pilares: más premios en dinero, la adrenalina del vivo y polémicas. ¿Cómo van a hacer para pelear por la atención del público a la hora del prime time, a partir de las 21:45, cuando empiece GH?

Por un lado, se supo que Guido Kaczka entregará $2.000.000 todas las noches en Los 8 Escalones del Millón, buscando así conquistar a la audiencia con una competencia más feroz. Y, por otro, el canal se apoyará en el programa de Marcelo Tinelli, con una novedad.

A contramano de lo que se venía dando, por cuestiones técnicas del ciclo, Tinelli terminará su Canta Conmigo Ahora con final en vivo los lunes y martes. Además, los miércoles arrancará una nueva etapa con un poco más de picante y escándalos.

"Yo soy medio terco en que me gustaría ir en vivo, pero este es un sistema de software demasiado específico que no podemos poner en juego porque los participantes también se juegan 10 millones de pesos. Por eso vimos que no hay manera de hacerlo en vivo, aunque quisiéramos", había contado Marcelo Hugo, en diálogo con La Once Diez.

Quién ganará la pulseada del rating todavía está por verse. Lo cierto es que desde el 17 de octubre, el juego será otro en la grilla televisiva. "Ya tenemos fecha y hora del estreno del reality que de verdad es reality. Vuelve Gran Hermano desde el próximo lunes 21:45 por Telefe", anunció hace unos días Telefe, subiendo la vara.

La nueva edición del reality conducido por Santiago del Moro se anticipa como de las más impresionantes hasta el momento. Todo sucederá en más de 2000 m2, un extenso jardín con pileta y sauna. Además, para no perderse ningún detalle de lo que ocurra durante el juego, lo que pase será registrado por 65 cámaras y 87 micrófonos.

Además, esta edición contará con realidad aumentada, Juariu será la host digital y el ganador o ganadora se irá a su casa con 15 millones de pesos.