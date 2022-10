Por qué a Scarlett Johansson no le gustaban sus papeles cuando era adolescente

Son varias las actrices que lograron llegar a Hollywood y que participaron de películas aclamadas por la crítica. Una de ellas es Scarlett Johansson, quien demostró más de una vez que es dueña de un talento sorprendente y que no tiene miedo a enfrentarse a nuevos desafíos. Su esfuerzo y capacidad hicieron que recibiera grandes nominaciones a diferentes premios.

Lo cierto es que la estrella lleva años trabajando en la industria cinematográfica: desde muy jovencita la actriz pudo demostrar su talento en varias producciones como Ghost World, Lost in Translation, Girl with a Pearl Earring y Match Point, y aunque realizó roles impresionantes, no todos fueron de su agrado.

El problema que tiene Scarlett Johansson con los personajes que interpretó

Durante una entrevista para el podcast Armchair Expert, la estrella decidió hablar con total sinceridad sobre la carrera cinematográfico que realizó. De esta manera, conversó sobre los primeros trabajos que realizó en el mundo del cine y reveló que siente que su imagen de adolescente fue manejada de mala manera. La actriz se sintió “hipersexualizada“.

La actriz no se siente conforme con los roles que interpretó en el pasado.

Durante varios años se percibió encasillada en papeles sensuales tras su protagónico en Lost in translation, la aclamada película dirigida por Sofia Coppola. “Creo que todo el mundo pensaba que era mayor y que llevaba mucho tiempo actuando. Me encasillaron en esta extraña cosa hipersexualizada“, explicó.

Y como siempre recibía las mismas ofertas laborales, Scarlett Johansson llegó a pensar que su carrera actoral había terminado: “Pensé que ese era el tipo de carrera que tenía y que esos eran los papeles que había interpretado. Pero recuerdo que pensaba: ‘¿Esto es todo?'”. Como era su sueño dedicarse a dicha profesión la actriz decidió seguir trabajando aunque no estaba conforme con los roles que le ofrecían.

“Me convertí en una especie de objeto y me encasillé en una forma en la que sentí que no recibía ofertas de trabajo para las cosas que quería hacer. Recuerdo que pensé: ‘Creo que la gente piensa que tengo 40 años’. De alguna manera dejó de ser algo deseable y algo contra lo que estaba luchando”, reflexionó.

En la entrevista también se animó a opinar sobre la realidad que viven las actrices jóvenes de la actualidad. Después de años de lucha, Scarlett siente que el panorama es otro y está feliz de que las cosas estén cambiando. Sin embargo, es consciente de que “vivimos en un patriarcado y que hay una realidad fundamental de la condición de la mujer que siempre está presente“.

“Veo a actrices más jóvenes que tienen 20 años. Parece que se les permite ser todas estas cosas diferentes. También es otra época. Por suerte, y afortunadamente, ya no se nos permite encasillar realmente a los actrices, ¿no? La gente es mucho más dinámica”, agregó.

Esta no es la primera vez que Scarlett Johansson rompe el silencio sobre la industria y opina sobre la sexualización de las mujeres. Años atrás, la actriz criticó la película Iron Man 2, precisamente la participación que tuvo Black Widow en el largometraje: “El personaje está muy sexualizado. Realmente se habla de ella como si fuera un trozo de algo, como una posesión o una cosa, como un trozo de carne“.