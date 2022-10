Por qué Franco Masini evitó hablar de Mariano Martínez

En su clásica columna de espectáculos en Lanata sin Filtro, por Radio Mitre, Marina Calabró habló la fuerte enemistad que existe entre Franco Masini y Mariano Martínez, algo que todos saben, pero de lo que nadie habla.



Masini protagonizó la tapa de la revista ¡HOLA!, en donde aseguró: “Estoy orgulloso de representar a la Argentina en proyectos internacionales”. Por su parte, la panelista contó: “Hizo contenido para plataformas de streaming, grabando en México”.



Asimismo, Marina agregó que el actor y cantante volvió al país y comenzó con un espectáculo titulado “Regreso en Patagonia”, un megaespectáculo. La obra que hace Masini está basada en el libro de Alejandro Roemmers, “El Regreso del joven príncipe”.





Por otra parte, Calabró reveló que en la entrevista el periodista intentó provocar una declaración fuerte de Franco Masini sobre Mariano Martínez, pero él evitó responder sobre su colega.



“Me gustaría involucrarme en la parte creativa de un proceso teatral”, contestó Franco Masini, intentando evitar cualquier tipo de traspié en sus declaraciones y así alejarse de la polémica que lo sitúa en la vereda opuesta a Martínez.



Hace un tiempo, Franco y Mariano fueron involucrados de manera sorpresiva en un supuesto romance. Fueron muchos los meses de incertidumbre y versiones que indicaban que había una relación de algo más que amistad.





Consultado alguna vez sobre esto, Masini expresó: “Lo más loco que me inventaron fue que estaba en pareja con Mariano Martínez. Cuando lo vi, no lo podía creer. Somos amigos íntimos, salir a aclararlo hasta me parecía una falta de respeto”.



El vínculo entre ellos comenzó en las grabaciones de Amar después de Amar. A partir de allí, los usuarios de las redes sociales sostenían que los actores se mostraban “excesivamente cariñosos”.