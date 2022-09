Cuál fue la propuesta que conmovió a Mariano Martínez

Sin duda que uno de los personajes más recordados y queridos por el público que interpretó Mariano Martínez fue el del Rey Sol Marquesi, en la ficción Son Amores, con la que hizo bailar a la gente con sus canciones.



Hace unos meses, el actor se animó a hacer un dúo con Rodrigo Tapari y confesó que recibió una propuesta que podría haberle significado un verdadero salto en su carrera: le ofrecieron dedicarse al rock.





“Me ofrecieron irme a México y me acuerdo de ir de gira ahí con el fisco”, contó Mariano Martínez en una charla con el programa Vivo para vos, en el contexto del recuerdo por el éxito que tuvo la ficción.



“Canto, pero porque es algo que forma parte del arte. Cualquiera puede cantar en la casa en un karaoke y yo tengo la suerte de poder hacerlo con una tremenda banda y es un gusto”, comentó el actor.



Al referirse a su gusto por el canto, Martínez reveló que tuvo una propuesta muy concreta hace no tanto tiempo. “El año pasado, cuando saqué esos temas de puro placer, me ofreció una discográfica grabar un disco y en un momento lo dudé”, contó.



“Era un disco de rock y me gusta el rock, pero después dije: ‘No es lo que quiero hacer’. Sentí que me estaba desviando mucho de mi camino”, agregó el actor sobre los motivos por los que rechazó la propuesta.

Mariano Martínez, como Rey Sol Marquesi.

“El golpe de efecto podía estar bueno porque había mucha prensa, pero al final decidí que no”, sostuvo Mariano Martínez, que volverá al teatro acompañado por el otro protagonista que tuvo Son Amores, Nicolás Cabré.



Es tanta la buena onda que hay actualmente entre los actores, a pesar de comentarios que sostenían que no se querían demasiado, que la llegada de Nicolás Cabré a Instagram hizo que uno de los primeros en darle la bienvenida fuera Mariano Martínez.