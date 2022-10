Con qué ex "angelita" Mariano Martínez estaría viviendo un romance de película

Luego de haberse separado de Camila Cavallo en plena pandemia, Mariano Martínez no oficializó romance alguno hasta el día de hoy. El actor se encontraba en pareja desde hace cuatro años con Camila, sin embargo la relación se desgastó durante la convivencia en el aislamiento estricto y anunciaron su separación hace ya más de dos años.

Pasó el tiempo y Martínez fue vinculado en diversas oportunidades a nuevas historias, sin embargo ninguna fue confirmada y el artista tampoco hacía demasiada mención acerca de su vida privada. Ahora se habla de un nuevo rumor, que lo involucra con una ex angelita.

La sorpresa se generó a través de un informe que presentaron en 'Socios del espectáculo', el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Fue allí donde detallaron que el galán estaría comenzando una relación con Carolina Molinari, quien supo ser panelista en LAM.

“Estoy en condiciones de afirmar que el señor Mariano Martínez y la señorita Caro Molinari tienen encuentros amorosos y furtivos desde hace un largo tiempo. Él es mega top, ultra buen mozo, lo queremos, vino acá y ella también es hermosa; los quiero ver después a los protagonistas a ver qué dicen”, expresó Karina Iavícoli, quien presentó la 'bomba'.

“Es una aventura fuerte desde hace un largo tiempo. Tienen varios encuentros cada vez que coinciden sus agendas porque, la realidad, es que son dos personas muy ocupadas. Ella es muy reservada, más tranqui que él”, agregó la panelista del ciclo que se emite por El Trece.

Caro Molinari estuvo 14 años en pareja con el futbolista Mariano Pavone, con quien tiene dos hijos, pero decidió separarse en plena cuarentena. Casualmente ahí tiene un punto en común con Martínez, ya que ambos le pusieron punto final a su anterior relación durante la pandemia.

Más allá de haberse separado hace más de dos años, Mariano Martínez mantiene una cercana relación con Cavallo, quien es madre de su hija Alma y recordando que el actor previamente ya había tenido otros dos hijos con Julia Gamberoni (Olivia y Milo).

Por su parte, hace poco Caro Molinari confirmó que no mantiene una relación formal con nadie luego de haberse separado de Pavone. "Desde que me separé no volví a estar en pareja con nadie. No tuve ninguna relación formal. Cuando me separé me costó cerrar esa etapa. Y después no se dio. Creo que no apareció la persona indicada. Y yo tampoco soy de dejar entrar a cualquiera a mi vida: me cuesta un poco", declaró.

Ahora se los ha vinculado con este nuevo rumor de romance entre ambos, fuertes versiones que con el paso de los días van creciendo cada vez más.