Eduardo Feinmann y Luis Majul podrían abandonar La Nación+ y pasar a otro importante canal

Mientras transitamos la recta final del año, los ejecutivos de los canales líderes de audiencia buscan capitalizar el rating a partir de convocantes figuras en su pantalla. Además, el 2023 es un año electoral, por lo cual las grandes figuras en la pantalla chica serán los periodistas que ofrecen una filosa mirada sobre la coyuntura del país, y en este sentido, Eduardo Feinmann y Luis Majul son dos referentes que nunca pasan desapercibidos.

Según informó el periodista Leo Arias desde su cuenta de Twitter, desde Grupo América estarían haciendo las gestiones pertinentes para que Luis Majul vuelva la televisión abierta, mientras que Eduardo Feinmann también podría tener su destino en canal América el año próximo.

A su vez, Laura Ubfal tamibén confirmó esta versión de que el mencionado grupo de medios quiere a Feinmann y a Majul tanto en su señal de aire, como en la de noticias por cable a través de A24.

Además, se espera que al interés que puedan generar los movimientos de los menncionados conductores, se sume el regreso de Viviana Canosa, quien tras su salida de A24 se ha mantenido comunicada con sus fieles seguidores a través de las redes sociales y de un par de visitas a otros programas.

"Estoy con reuniones para volver a la tele que esto definiendo la semana que viene a ver a qué canal me voy. Me habían ofrecido arrancar este año, pero había que correr gente, achicar horarios para que yo pudiera entrar y cuando lo pensé bien, dije: 'Me parece que no está bueno'", comentó recientemente Canosa en un móvil para Socios del Espectáculo (El Trece).

Según trascendió, las ofertas más fuertes para Viviana Canosa estarían relacionadas con su desembarco en TN o La Nación+. En este sentido, la posible salida de Eduardo Feinmann y Luis Majul de la segunda señal de noticias mencionada, le daría a la conductora su esperado espacio diario.