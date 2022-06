La áspera reacción de Luis Majul cuando le preguntaron por Alfredo Casero en una entrevista

Durante un móvil de LAM (América), Luis Majul tuvo una áspera reacción cuando el cronista le preguntó frente a cámara al periodista por su sonado cruce con Alfredo Casero. El conductor se negó a hablar del tema y deslizó una contundente advertencia.

"Si me prendés la cámara yo lo llamo a Ángel", amenazó Luis Majul cuando se vio interpelado por el enviado de LAM, quien le preguntó sobre la polémica con Alfredo Casero.

Por su parte, el notero retrucó: "Está bien, llamá a Ángel, no me interesa, no me da miedo. Te lo digo con todo respeto, porque yo soy laburante". Luego, el cronista agregó: "Algo que quieras responder sobre lo que dijo Casero... dijo que son cómplices, que trabajan para alguien, que alguien les paga a vos y a otros periodistas. ¿Querés contestar algo o defender por lo menos?".

Frente a la evasiva de Luis Majul a hablar sobre el tema Alfredo Casero, el movilero suplicó: "Con todo el amor del mundo te lo digo, sos un tipo inteligente, de mucha experiencia, ¿podés respondernos eso nada más?".

Tras intentar esquivar al notero, Majul expresó categórico: "Che, te respeto tu laburo pero me voy a mi casa porque tengo que laburar, laburo muchísim. No te voy a hablar del tema. Gracias".

Para cerrar el tema Casero, el conductor de LN+ entró en un bar y le cerró la puerta en la cara al movilero, dando así por terminado el intercambio.

Desde el piso, Ángel de Brito cuestionó a Luis Majul al asegurar: "Alejandro es excelente cronista y super educado. No merece que Majul sea tan soberbio y lo destrate porque su trabajo es igual de importante".

Finalmente, sobre la advertencia de su colega, De Brito remarcó: "Sí, me llamó y me dijo que no le mande más cámaras. ¿Pero quién es? ¿El Presidente de la Nación?"