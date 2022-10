Cómo es la casa de Susana Giménez en Punta del Este

Susana Giménez se tomó unos días de descanso luego de lo que fue su participación en Piel de Judas. Así lo mostró en su cuenta de Instagram, en donde se pudo ver a la diva disfrutando de la naturaleza en La Mary, su casa.

Hace tiempo que Susana Giménez tomó la decisión de alejarse de la pantalla chica. Uno de los mayores motivos fueron los proyectos que no la sedujeron. Es que si bien le ofrecieron la conducción de ¿Quién es la máscara?, rechazó la propuesta aduciendo que no es lo que busca el público.

“No quiero hacer lo que me habían ofrecido, porque era otra cosa de canto y ya estamos hartos de que cante la gente por televisión”, expresó Susana, en diálogo con Red Flag que se emite por Luzu TV, hace un tiempo.

Sin embargo, lo que sí le sienta bien es el teatro, ya que junto a Gustavo Yankelevich realizó Piel de Judas en Punta del Este. Ahora, pasadas las funciones, se tomó un momento para descansar y pasó unos días en La Mary, un lugar en el cual abunda la naturaleza y se encuentra alejado de los ruidos molestos de la ciudad.

“Mi vida en La Mary es esto: paz, naturaleza, alegría...”, escribió la conductora respecto a su situación actual en la que se encuentra descansando de cara a lo que será la recta final del año. Es que su casa es uno de sus lugares favoritos, debido a que cuenta con un gran patio repleto de árboles y flores, además de una bonita pileta para disfrutar en verano.

Sus perros parecen adueñarse de la casa, ya que disfrutan del verde césped que abunda en ella. Pero eso no es todo, ya que también Susana se encargó de mostrar la gran cantidad de flores que están comenzando a dar sus primeros brotes en esta temporada ideal.

En lo que respecta a lo que hará en los próximos meses, dio a conocer que la espera un importante viaje. “La semana que viene me voy a Uruguay y después creo que me voy al mundial. Me voy a Qatar”, confesó hace unos días sobre los proyectos que tiene a corto plazo.

Ante la consulta de cuál será su misión durante el mundial de Qatar 2022, expresó que no tiene nada seguro, pero que hará lo que le parezca interesante: “Voy con Mercedes y los chicos. Sé que estará Marley por ahí, y tal vez haremos algo”.