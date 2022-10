Rocío Igarzábal reveló la insólita historia de cómo surgió el nombre de su hija

Rocío Igarzábal se encuentra en un gran momento profesional en este 2022 y lo disfruta con su familia: desde el lanzamiento de su segundo disco, ser parte de La Voz Argentina y recordar las épocas junto a Cris Morena, para Rochi es todo alegría.



En una reciente entrevista, Rocío reveló una curiosa historia vinculada con el modo en el que decidió junto a su pareja Milton el nombre de su hija Lupe, que actualmente tiene seis años. No fue por una situación casual, sino más bien por un hecho que los marcó.



“Cuando yo me entero de que estaba embarazada, nosotros estábamos viviendo en México, en Tulum, y en el pueblo era justo octubre y estaba llegando el Día de Muertos, que es una festividad muy común allá, es como la película Coco de Disney”, comenzó contando Igarzábal.





“Bueno, en las plazas de Tulum se habían armado altares repletos de flor naranja que acá se llama copete, y es una flor que una vez que muere de esa misma muerte renace otra, porque de esos pétalos sale una semilla nueva y así. Entonces, todo de repente tenía un significado, nosotros estábamos allá rodeados de esos altares con las fotos, las flores y la Virgen que representa todo eso. Es la Virgen de Guadalupe que también tiene que ver con el renacer, que es una virgen muy maternal”, agregó Rocío.



“Estábamos ahí, yo recién me había enterado. Había olor a palo santo y uno de los nombres que teníamos en mente era Margarita. No nos conocíamos mucho, otro era Ema o Zoe y de repente Milton dice ‘che, ¿por qué no le ponemos Lupe?’. A mí no me convencía mucho, pero él empezó a hablar de la bebé con ese nombre ya y como que fue quedando”, explicó.



“Hoy la miro y claramente tiene cara de Lupe, como que tiene algo medio de Frida con las cejas gruesas, ojos oscuros y me encanta el nombre. Es más, tenemos el amuleto los tres colgado de la virgen de Guadalupe, la Lupita”, reveló Rochi.





Sobre la idea de agrandar la familia, la actriz comentó: “A mí lo que me pasa es que para agrandar la familia básicamente tengo que atravesar un embarazo, lactancia, puerperio, que son todas cosas muy intensas para una mujer y que siento que las atravesé en el momento indicado. Pero hoy en día no me siento con las ganas de ser madre de nuevo. Es como que estoy viviendo mi maternidad de una manera muy linda al igual que mi vocación”.



“Estoy empezando a tener esos espacios porque obviamente la maternidad es 24/7, cuando empiezan a crecer uno vuelve a recuperar ciertos lugares. Estoy reconociendo que de verdad los valoro, entonces no me veo hoy en día atravesando por todo eso de nuevo”, concluyó Rocío Igarzábal.