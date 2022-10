Mauro Icardi contó detalles de la charla que mantuvo con Tamara Baéz

El vivo que realizó este miércoles Mauro Icardi en su cuenta de Instagram sigue dando tela para cortar. Luego que se conociera la drástica decisión que tomará Wanda Nara tras escuchar el fuerte descargo que realizó su esposo en su contra, y de la tormenta de memes que siguieron al finalizar la transmisión, también se conocieron detalles de la charla que mantuvo el jugador con Tamara Báez, la expareja de L-Gante, cuando trascendió que el cantante mantenía un amorío con la empresaria.

"Ella me mandó un mensaje preguntándome por algo, le dije que no era verdad y nada más. Le dije que yo conocía a la mujer con la que me casé, que no era verdad lo que me estaba diciendo, y quedó ahí", comenzó diciendo Icardi.

Además, el futbolista aclaró que nunca intentó conquistarla, como trascendió en algún momento. "No le tiré onda como salieron a decir, no hablé nada raro, nada de otro mundo", sentenció categórico.

"Es el hazmerreír del mundo entero, no estoy preparado para afrontar todo esto", comenzó declarando el jugador en su descargo. Además, aclaró que no está separado y reconoció cuánto le molesta cómo ella se muestra con el referente de la cumbia 420. "Les quería contar que hay gente que dice muchas mentiras, pero es hora de salir a aclarar algunas cosas. No es mi estilo salir a aclarar algunas cosas, duelen muchas cosas de las que dicen. El 100% de las cosas están inventadas", agregó sobre la situación que atraviesa.

"Quiero aclararles que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es (Wanda) y qué clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa", concluyó.

Luego de las tremendas repercusiones que se generaron por sus declaraciones, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) la reacción de Wanda. "Lo que alguien me dijo a mí es: con esto se terminó. No hay vuelta atrás. Y esto es lo que piensa Wanda Nara. Le pareció incensario este vivo", comentó el conductor.

Luego, Ángel agregó que la semana próxima Wanda viajará a Europa para terminar con este asunto "Cuando ella vuelva, porque en unos días se va para allá, se termina la relación".