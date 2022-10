Ángel de Brito reveló la drástica decisión que tomará Wanda Nara luego del vivo de Mauro Icardi

Mauro Icardi revolucionó los sitios de espectáculos luego de protagonizar un tremendo vivo desde su cuenta de Instagram. El futbolista decidió contar su verdad de los hechos tras la supuesta separación de Wanda Nara y apuntó con dureza contra su esposa.

"Es el hazmerreír del mundo entero, no estoy preparado para afrontar todo esto", declaró durante su descargo en relación a las actitudes que está teniendo la empresaria en las últimas semanas, sobre todo su supuesta relación con L-Gante.

"Es hora de salir a aclarar algunas cosas. Duelen muchas cosas de las que dicen. El 100% de las cosas están inventadas. El fin de semana estuve con ella en Argentina y la pasamos bien, estuvimos juntos. Hasta el día siguiente que me volví, todo estaba más que bien. Quiero aclararles que no estoy loco. No estoy divorciado", disparó Icardi.

"Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir. Todo esto que está pasando no es lo que quiero para mis hijos y mis hijas", apuntó el jugador.

Luego de las tremendas repercusiones que se generaron por sus declaraciones, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) la reacción de Wanda. "Lo que alguien me dijo a mí es: con esto se terminó. No hay vuelta atrás. Y esto es lo que piensa Wanda Nara. Le pareció incensario este vivo", comentó el conductor.

Luego, Ángel agregó que la semana próxima Wanda viajará a Europa para terminar con este asunto "Cuando ella vuelva, porque en unos días se va para allá, se termina la relación".

Finalmente, el conductor remarcó que el vínculo entre ellos se quebró cuando él estuvo con La China Suárez. "Esta es la primera vez que Icardi reconoce que todo empezó con lo de La China".