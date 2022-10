Los mejores memes tras el escandaloso vivo que protagonizó Mauro Icardi contra Wanda Nara

Este miércoles por la tarde, Mauro Icardi sorprendió a sus millones de seguidores al protagonizar un vivo desde su cuenta de Instagram. ¿El propósito? Contar su verdad tras la escandalosa separación de Wanda Nara y la seguidilla de estrategias mediáticas que llevó adelante su esposa, entre ellas, su supuesta relación amorosa con L-Gante.

"Es el hazmerreír del mundo entero, no estoy preparado para afrontar todo esto", fue una de las declaraciones más picantes que realizó el jugador durante su descargo contra Wanda.

Además, aclaró que no está separado y reconoció cuánto le molesta que ella se muestre junto a L-Gante: "Les quería contar que hay gente que dice muchas mentiras, pero es hora de salir a aclarar algunas cosas. No es mi estilo salir a aclarar algunas cosas, duelen muchas cosas de las que dicen. El 100% de las cosas están inventadas. El fin de semana estuve con ella en Argentina y la pasamos bien, estuvimos juntos. Hasta el día siguiente que me volví, todo estaba más que bien. Quiero aclararles que no estoy loco. No estoy divorciado", disparó Icardi.

"Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir. Todo esto que está pasando no es lo que quiero para mis hijos y mis hijas", apuntó el jugador.

Durante más de medio hora, se lo pudo ver al jugador revelando su versión de los hechos. Con un promedio de 100 mil personas escuchando atentamente sus declaraciones, las repercusiones en las redes sociales eran inevitables. Fue así como Twitter se colmó de memes dedicados a la transmisión de Icardi.