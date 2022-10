Guns N' Roses regresó a la Argentina y brindó un emocionante show ante 65 mil personas

Guns N' Roses regresó a la Argentina luego de 6 años e hizo vibrar a aproximadamente 65.000 personas que acudieron al estadio Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti del Club Atlético River Plate. El show duró tres horas, las cuales pasaron volando mientras Axl Rose y Slash hipnotizaban al público a través de la interpretación de clásicos históricos del rock. November Rain, Don't Cry, Sweet Child O' Mine y Welcome to the Jungle fueron algunas de las canciones más reconocidas del extenso setlist de la banda.

Axl Rose como vocalista, Slash en guitarra, Duff McKagan en bajo, Dizzy Reed en los teclados, Richard Fortus en guitarra rítmica, Frank Ferrer en batería y Melissa Reese en los soportes de teclado fueron los responsables de llenar un estadio -hace meses se agotaron las entradas- y revivir una nueva noche música en un de los estadios más icónicos para llevar adelante un recital de estas magnitudes.

Aunque, sin dudas, Saul Hudson -o popularmente conocido como Slash- fue quien se llevó todos los aplausos del público. Y merecidos, considerando la destreza empeñada en cada riff o en cada punteo realizado por parte del guitarrista de 57 años que ya es catalogado como una leyenda en la materia. Axl Rose, que no es el mismo joven de la década de 1990, tuvo una noche sin sobresaltos respecto a su voz.

El show comenzó a las 21 hs, luego de una breve actuación la la banda Airbag como telonera. El inicio, tal cual viene ocurriendo en toda la gira por Latinoamérica fue con It's so Easy, tema del álbum Appetite for destruction (1987).

Luego siguieron Chinese Democracy y Browstone, para así darle paso al primer plato fuerte de la noche: Welcome to the Jungle. Como bien acostumbra el público argentino a los artistas internacionales que visitan el país, el "pogo" descontrolado fue implementado a la perfección en este tema.

También sonaron Reckless, Rocket Queen, U Could be Mine y Civil War, entre otros grandes éxitos de la banda estadounidense.

Además, "los Guns" tocaron dos covers que ya tienen incorporados en su lista hace tiempo. Se trata de Live and Let Die, tema de Paul Mccartney and Wings y Knocking on Heaven's Doors, de Bob Dylan.

En tanto, el público estalló de euforia al escuchar el punteo inicial de Sweet Child Of Mine y coronó la noche al escuchar Paradise City. El lagrimeo de algunos no pudo ser evitado durante el piano de November Rain.

Guns N' Roses es la primera banda que regresa al estadio de River Plate tras la pandemia de covid-19. También dio el punta pie inicial de lo que será una seguidilla de conciertos en el lugar los próximos meses.

El setlist completo

Cobertura: Diego Gubinelli