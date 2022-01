Las polémicas frases de Daniel Osvaldo tras separarse de Gianinna Maradona: “Me acabo de dar cuenta que ya morí y…”

Daniel Osvaldo comenzó el año nuevo envuelto en un escándalo. Pese a lo que tenían planeado, la noche del 31 la pasó separado de Gianinna Maradona y a las piñas en un boliche de Miami.

Además, el exfutbolista eliminó todas las postales que tenía junto a la hija de Claudia Villafañe en su cuenta de Instagram y ella directamente optó por cerrar momentáneamente la cuenta.

Mientras Osvaldo sigue disfrutando de sus días con amigos en el país del norte, Gianinna Maradona volvió a abrir su perfil de Instagram y lo utilizó para enviarle una indirecta a quien fue su pareja el último tiempo.

Cuando en un boliche al que asistió con amigas sonaba la famosa canción de Rodrigo, “La mano de Dios”, cantó con pasión la frase que dice: “No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más”. ¡Palazo!

Todo parece indicar que la escandalosa crisis que atraviesa el ex futbolista con la hija del Diez no tiene retorno o al menos eso se esperaba dando que sumado a lo sucedido, también aparecieron unas fotos un tanto comprometedoras para él.

Fue el periodista Guido Záffora quien compartió las postales que datan del 31 de diciembre, donde se lo ve al músico a los besos con otra mujer en el boliche al que asistió.

“Esta chica estaba en el boliche y con ella estuvo Daniel Osvaldo a los besos adelante de todo el mundo la noche del 31?, confió el panelista en “Es por ahí” (América TV).

Sin embargo, en las últimas horas Gianinna Maradona compartió una historia de Instagram en donde se la ve en un auto escuchando la banda de Daniel Osvaldo, algo que fue considerado un guiño para su ¿expareja?

Por su lado, lejos de mostrar cualquier intención de reconciliación, el padre del hijo de Jimena Barón sigue de “fiesta” con sus amigos y acaba de viajar a Nashville, conocida como la ciudad de la música.

Aquella localidad capital del Estado de Tennessee es considerada el punto focal de la industria de la música y eso le da sentido a la serie de misteriosas publicaciones que realizó desde ahí Daniel Osvaldo.

Primero, el ex ídolo de Boca Juniors publicó la frase “No hay mal que por bien no venga”, que da a entender que por mal se refiere a su crisis con Gianinna Maradona. Seguido de eso, puso “vamos a Nashville en busca de gente real y rock and roll”.

Pero lo que más llamó la atención de su seguidilla de publicaciones fue una que dice: “Gente, me acabo de dar cuenta que ya morí y estoy en el paraíso. O en el infierno… da igual. Pero estoy feliz, no se preocupen”. Un poco fuerte.