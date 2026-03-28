Guillermo Francella adelantó un mega proyecto cinematográfico y reveló detalles: "Compré los derechos"

El actor detalló qué lo motiva hoy a la hora de elegir sus personajes y soltó una primicia inesperada: a mitad de año filmará la versión argentina de una película extranjera.

Guillermo Francella atraviesa un gran momento en su carrera. Consolidado como uno de los actores más versátiles y exitosos del país, lejos de estancarse en una zona de confort, el hombre ya tiene la mira puesta en su próximo gran proyecto en la pantalla grande.

En una reciente entrevista con Luzu TV, Francella abrió su corazón sobre su presente profesional y dejó en claro que su motor sigue siendo la búsqueda de la incomodidad actoral.

"Busco algo antagónico a lo anterior" portada guillermo francella El actor de pura cepa argentina, enfocado en una próxima producción. Archivo MDZ Al ser consultado sobre qué objetivos se propone en esta etapa de su vida a nivel actoral, el intérprete fue contundente: no quiere repetirse.

"Siempre que pueda tener en la mano contenidos que tengan un disparador nuevo para mí, algo que de verdad no lo haya llevado a cabo, que pueda tener un trabajo de actuación distinto al anterior, algo que sea antagónico a lo que me tocó... con esas cosas me vuelvo a entusiasmar y me vuelvo a poner pilas", detalló el actor.

Para graficar esta búsqueda de perfiles heterogéneos, Francella puso sobre la mesa a sus criaturas más recientes, destacando el contraste entre personajes como el calculador Eliseo de El Encargado y Chance Gardiner de la obra Desde el Jardín. El objetivo es claro: leer guiones que lo interpeleen y le disparen nuevas emociones.