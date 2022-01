Acusaron a Cinthia Fernández de ser una "mala madre", “quilombera” y... ¡ella estalló de furia!

Cinthia Fernández arrancó 2022 con el pie izquierdo: sin LAM para poder hacer catarsis y compartir sus dramas con el resto de las angelitas, inauguró el año con un nuevo escándalo con su ex, Matías Defederico. Y, encima, tuvo que salir a responder y a defenderse de varios ataques en las redes.

Todo empezó en la noche del 31, cuando sus hijas mellizas eligieron festejar con el papá. Al ver que se acercaba la hora del regreso y como el futbolista no respondía a sus mensajes, Cinthia agarró el auto y las fue a buscar, muy asustada, pensando lo peor: que el hombre había chocado, ya que lo había visto en en redes bebiendo alcohol.

En el encontronazo con su ex hubo gritos y ofensas varias, que siguieron en el mundo virtual, donde Defederico la insultó en todos los idiomas, la acusó de mitómana, infiel y de ser “una basura de persona”, entre otras cosas.

Ella tampoco se quedó atrás y empezó a dejar asentado todo lo que vivió a su lado. “Yo te digo que es un calvario. Es vivir violencia de todo tipo durante muchísimos años aún estando separada. Violencia verbal durante toda la relación porque estaba enferma y no podía salir de ahí”, contó ella, después de hacer público el encontronazo.

“Violencia física, violencia económica por no hacerse cargo, por no poder cumplir con los derechos de los niños por no cumplir con las obligaciones que cualquier padre tiene”, agregó la morocha, y enumeró los padecimientos que atravesó en ese matrimonio: entradas a clínicas, embargos, etc.

Y después de descargarse, una usuaria de Twitter le saltó a la yugular con lo peor que le podía cuestionar: su rol como mamá. “Pienso, ¿no?... ¿Qué pensarán tus nenas cuando sean grandes? 18, 20 años. La madre quilombera que expone algo privado”, se mandó la mujer.

Y cerró el mensaje a pura chicana: “¿A quién le puede importar el drama que armás? Tenés lo que te tocó, ¡un tipo que no es Messi ni Icardi!”. La respuesta de Cinthia, obvio, no se hizo esperar: “¿Qué pensarán de los golpes también, no? Machirula”.

Y luego, aún indignada, compartió una foto junto a Bella, Charis y Francesca con una advertencia en mayúsculas: “Qué me van a enseñar a mí a ser buena mamá y mujer”.