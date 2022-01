Ángel de Brito se metió en el escándalo de Cinthia Fernández y Matías Defederico y contó un gran chimento

No son días fáciles para Cinthia Fernández, que comenzó el año nuevo de la manera más turbulenta con un nuevo enfrentamiento con su ex y padre de sus hijas, Matías Defederico.

Aparentemente, todo comenzó cuando solo las gemelas aceptaron empezar el 2022 con su papá y Francesca, su hija más chica, eligió quedarse con su mamá. Esa noche, el futbolista dejó de responderle el teléfono a la panelista y no le confirmó cuando devolvería a las niñas a su hogar.

Lo que realmente le preocupaba a Cinthia Fernández es que dada la distancia en la que celebraban las pequeñas el año nuevo, que Defederico se arriesgue a manejar bajo los efectos del alcohol al llevarlas a su casa. Finalmente tomó su auto y decidió ir a buscarlas en plena madrugada y luego de fuertes declaraciones en redes sociales.

Todo eso disparó una nueva guerra entre Cinthia y Matías, y fue el exfutbolista quien comenzó a destrozar a la madre de sus hijas. "Te voy a contestar una por una porque no me voy a callar más y te voy a sacar la careta porque sos una basura de persona. Como mamá, que el día de mañana te juzguen mis hijas”, escribió en Instagram Defederico.

Además de acusarla de mitómana por haber dicho que Matías no estuvo en el nacimiento de Francesca, publicó un audio en donde se escucha a la bailarina amenazarlo de muerte. Luego de un sinfín de insultos, Cinthia Fernández le dice: "Me llega a pasar algo y te juro por Dios que te clavo un cuchillo".

Pero eso no fue todo, en medio de este fuerte cruce con muchas idas y vueltas de altísimo voltaje, salió a la luz una supuesta infidelidad de Cinthia con un artista que fue compañero de ella en “Stravaganza”. Se trata de Franco Friguglietti, un músico de 27 años al que lo conocen como “Pasti”.

En medio de toda esta polémica que parece de nunca acabar, quien decidió salir a apoyar públicamente a la panelista fue Ángel de Brito que se expresó vía Twitter. “¿Todo tranqui @cinthifernandez? Te banco siempre”, escribió el periodista.

Ante este mensaje, Cinthia Fernández no tardó en responderle: “Te amo siempre. Vos si que sabes todo. A nada de irme allá y hacer LAM VIRTUAL”.

De Brito no se quedó atrás y volvió a respaldar a su excompañera de trabajo con un emotivo mensaje: "Te espero acá con tus angelitas, sos una madre excelente. No me lo contó nadie, lo viví".