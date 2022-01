La historia de amor de Santiago del Moro: cuándo conoció a su esposa y cuántos años llevan juntos

Santiago del Moro se convirtió en una de las caras más exitosas de la televisión argentina, con el salto definitivo a la fama magnánima que ejecutó con su llegada al frente de MasterChef, el reality que sacudió con todas las mediciones y rompió todo en la pantalla chica.

El animador acumula añares de experiencia en los medios, desde su irrupción en la juventud en el mítico canal Much Music, allá por 1998. Claro que el blondo posee una historia muy particular, porque viajó de su pueblo natal Tres Algarrobos en búsqueda de sus sueños.

Santiago consiguió construir su espacio, su impronta y ante cada escalón que se le presentó en la carrera cumplió con creces con las expectativas. En todo ese recorrido, del Moro siempre procuró moderar su plano íntimo, lo que refiere a su vida amorosa.

En ese aspecto, el comunicador también sorprende con la historia de amor de película, porque se enamoró de una compañera de colegio, María José Sánchez, quien no dudó un instante en acompañarlo en la aventura de conquistar los medios en Capital Federal.

Nunca se separaron, siempre caminaron a la par los distintos terrenos de la vida y supieron moldear una familia espectacular, de la que Santiago intenta siempre resguardar de los flashes, aunque en ocasiones postea algunos contenidos en sus redes sociales.

Este sentimiento poderoso que late entre el animador y María José se cristalizó con la llegada al universo de las pequeñas Catalina (10) y Amanda (6), además del reciente embarazo de lo que será la tercera niña del clan. Respecto a este nuevo paso, Santiago reflexionó: “Es una bebita muy soñada, muy buscada. Intento ser el mejor papá que puedo y me encanta esto de cambiar pañales y estar presente. Estoy feliz con otra nena, es un terreno en el que me muevo muy bien y sé cómo abordarlo y cómo manejarme”.

Respecto a las características de su esposa, del Moro pondera la capacidad de mantenerlo con los pies sobre la tierra, por eso contó: “No suele mirar televisión, ni leer las noticias que me involucren. Tiene las prioridades claras y juntos formamos un equipo que siempre piensa en el futuro de la familia”.

Una de las particularidades de esta increíble pareja se centra en la decisión de nunca caminar por el altar, ni tampoco firmar en el registro civil. “Es una cuestión muy mía- no creo en el casamiento y nunca me vi en esa foto. Aunque no lo descartaría y sé que sería súper romántico a la hora de proponerlo. Los papeles no definen nada. Lo importante es querernos y estar bien”, explicó del Moro.