El dolor de Christian Petersen por el duro golpe que recibió de parte de su ex novia de 26 años

Christian Petersen vive un cierre de 2021 y comienzo del 2022 muy adversos, con situaciones que calan hondo en sus fibras íntimas y que lo sumen en un estadío anímico doloroso. El chef transita por un periodo complejo en el plano personal.

A principios de diciembre, el cocinero sorprendió al mundo al anunciar que el noviazgo con Sofía Zelaschi aterrizó en el final, que ya no había posibilidades de recomponer el vínculo y que la historia de amor que protagonizaron ya no continuará.

“Pasamos por etapas muy lindas en la pandemia. Nos pusimos de novios. Pasamos la pandemia juntos y hace un mes decidimos ser amigos”, confesó en una entrevista con Mitre Live. Una frase muy peculiar, que describía los vaivenes que atravesaron con la joven de 26 años.

Lo más extraño se centró en las fotos que se viralizaron a fines de noviembre, unas imágenes que los retrataba en pleno romance en una escapada a Punta del Este. ¿Qué pasó en tan pocos días? No quedaba claro el real motivo para cerrar el lazo que los unió.

A pesar de las palabras de Christian, que sonaban a una determinación madura, a un entendimiento sobre un sentimiento que no creció hasta el nivel necesario, se percibía que existían otros factores que tallaban en la ruptura de este amor.

MDZ accedió a la información exclusiva, a los datos reveladores de lo que aconteció recientemente. En primera instancia, Petersen intentó recomponer la relación, se acercó a Sofía con la intencionalidad de volver a conquistar su corazón y que la pareja dispusiera de una nueva oportunidad.

No obstante, las fuentes aseguraron que Zelaschi se mantuvo tajante en su postura, la que se relaciona con la seguridad de no querer compartir más su vida con el chef. Y también se filtró el pedido de Christian de poder ver al hijo de la joven, pero la respuesta coincidió: no.

Así que Petersen procuró maximizar sus esfuerzos para reconstruir el noviazgo con Sofía, pero la cocinera se negó, así como tampoco accedió a permitir las visitas del chef con su pequeño hijo de cuatro años. Claro, durante la pandemia más estricta, el jurado de El gran premio de la cocina convivió con el niño y ahí creció un sentimiento.