Al referirse a la posibilidad de imitar a Fabiola Yañez, Fátima Flórez deslizó un filoso comentario

Tras haber pasado Año Nuevo a solas en su habitación de hotel en Mar del Plata, Fátima Flórez ya está recuperada de su cuadro de Covid-19 y lista para volver al teatro. En una entrevista a fondo, la artista habló sobre la posibilidad de imitar a Fabiola Yañez y deslizó un filoso comentario sobre la primera dama.

En diálogo con Darío Palavecino de LA NACION, Fátima Flórez confirmó que vuelve al teatro este jueves. Sobre cómo transitó los días de aislamiento al cursar la enfermedad que azota al mundo, la imitadora expresó: “Aproveché para cuidar la voz, me quedé tranquila, hice reposo, probé voces… casi un mimo que vino bien a mis cuerdas vocales”.

Al referirse a la imitación que le dio gran popularidad, Fátima Flórez reconoce: "Es verdad. Cristina Kirchner a mí me dio mucha popularidad, fue una explosión publicitaria y ya todos la piden. Los que la quieren y los que no. Llegó de una manera impresionante a la gente. No la puedo dejar. Y hacemos a otros personajes como Carrió o Vidal, que son festejados. Pero el de ella es muy especial".

Cuando el periodista del mencionado medio le preguntó si a Fabiola Yañez le alcanza para ser un personaje imitable, la artista admitió filosa: "Tendría que hablar un poquito más. Pero sí, claro que tiene. Y la voy a hacer. Pero me gustaría que hable mucho más. Por ahora es mucha foto, mucha fotito y con eso no alcanza. Sí sale Tolosa Paz, que es súper imitable, Patricia Bullrich... De ellos hay más data e info. Pero habría que darle un tiempo a Fabiola. Hasta ahora no me habló mucho, estuvo tranquilandia...".

Finalmente, cuando le consultaron sobre la posibilidad de hacer tres funciones diarias en lo que se considera será una temporada récord en las salas teatrales de Mar del Platat, Fátima Flórez respondió: "Ahora estamos preparados para dos funciones. El año pasado llegamos a hacer tres, pero te regalo las ampollas de los pies. Es un desgaste muy importante, pero bueno. Son dos horas por función y ya estaremos agregando, para que puedan vernos todos".