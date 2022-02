Lizy Tagliani rompió el silencio tras la fuerte acusación de su exnovio

Hace algunos días, Lizy Tagliani anunció su separación a través de un posteo en su cuenta de Instagram, aclarando que la ruptura se dio en buenos términos. "Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere", dijo entre otras cosas al referirse a Leo Alturria. Sin embargo, luego las cosas cambiaron y tras una fuerte acusación de él, la artista rompió el silencio.

Recordemos que el propio Alturria había respondido en buenos términos la publicación de Lizy Tagliani comentando: “Lo que vivimos y el tiempo que duró fue hermoso, nos amamos y nos disfrutamos sin miedos. Uno no le pone fin a las cosas de la vida porque sí, se van dando y muchas veces se termina bien, charlando y comprendiendo las cosas. Agradecido por todo por tu amor, tu confianza. Pero ahora te miraré con ojos de amigos. Te quiero”.

El domingo, el periodista Juan Etchegoyen aseguró haber dialogado con el exrugbier sobre los motivos de la separación, y el joven afirmó que fue él quien decidió terminar la relación.

Tras el comentario de Leo Alturria, un usuario de la red comentó: “Triste cuando uno sale a ventilar cosas que deben quedar en la pareja o este caso ex pareja.... Lamentable por no decir patético”. A lo que Lizy Tagliani respondió contundente: “Jajjaja no se quién es, el Leo que yo conozco no diría algo así. Igual es verdad a primer análisis”.

Pero esto no es todo. Cuando una internauta se mostró interesada en Alturria y le escribió: “Si te gustan estilistas... ¡acá estoy, digo! No tengo la plata de Lizy pero tengo el sentido del humor jajaja”. El joven respondió sin filtro: “No necesito la plata ni la fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más”. De esta manera, dejó entrever que laa causa de la separación tuvo que ver con una infidelidad de Tagliani.

El portal del Teleshow entonces consultó a Lizy Tagliani, y la conductora evitó la polémica. “Nada para decir, lo mío termino con mi posteo y su contestación, me quedo con eso”. Además, prefirió desdramatizar la situación y referirse a la controversia como "Lizy Gate", en parodia al escándalo que rodeó a Wanda Nara y Mauro Icardi, cuando aparecieron los chats entre el futbolista y la China Suárez.