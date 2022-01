La gravísima acusación del ex de Lizy Tagliani a la cómica: "Sólo quería que me..."

Tras dos años de amor y compañerismo, y cuando nadie se lo esperaba, Lizy Tagliani anunció que su relación con Leo Alturria llegó a su fin. Sin dar explicaciones concretas sobre cuáles fueron los motivos que los llevó a tomar esa decisión, ni deslizar detalles, Lizy dejó por escrito en sus redes que la pareja terminó.

“Uno nunca sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con Leo hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos”, expresó en su posteo de Instagram para el que eligió una hermosa foto donde se los ve juntos, en uno de sus viajes.

Dando a entender que entre los dos quedó la mejor de las ondas y que seguirán en contacto, Tagliani sólo tuvo lindas palabras para su ex novio: “Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos”.

“Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir, solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma, el amor mutó, pero aun sigue siendo sólido”, aseguró, y cerró diciéndoles a sus seguidores que si bien Leo hubiera preferido no anunciar el cierre de esta manera, para ella era algo que tenía que hacer.

“Él no es muy partidario de que cuente, pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte. Y, además, para que me escriban solteros jajaja”, se despidió Lizy. Hasta acá, todo tranquilo, nada de qué sorprenderse, más allá de la bomba del fin del noviazgo de la querida cómica que hoy brilla en la radio con el joven rugbier.

Sin embargo, hace unas pocas horas fue Alturria quien dio la nota con un tremendo mensaje que no puede dejar de leerse como una acusación directa para su ex pareja. Todo empezó con una foto que el joven subió a sus redes y que fue comentada por un usuario con picardía.

“Si te gustan estilistas, ¡acá estoy! No tengo la plata de Lizy, pero tengo el sentido del humor, jajaj”, le escribieron a Leo, entre los varios mensajes que recibió. Sin embargo, el cordobés eligió responder de una manera contundente, dejando a todos recalculando.

¿Qué dijo Alturria? “No necesito la plata ni fama, sólo quería que me fuesen fiel, nada más”, explicó, ¿acusando a Lizy de haberlo engañado con otra u otras personas mientras estaban juntos? ¡Muy fuerte!