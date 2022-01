Cinthia Fernández atacó con todo a Floppy Tesouro: "Es la nueva rica que..."

Las chicas no se pueden ni ver. Y cada vez que pueden se tiran con munición gruesa. La especialista en estos temas es Cinthia Fernández, que día por medio tiene con quien enfrentarse ya sea en las redes sociales, en los canales de televisión o contra su ex, Matías Defederico (¿no se cansa de ser así?).

Esta vez, la morocha eligió como rival de Floppy Tesouro, a quien la acusó de robarle diseños de ropa de la colección cápsula que ella vende en sus redes sociales. Primero estalló en redes. Y el tema llegó a Intrusos.

"Ella empezó con Stephanie Demner, cuando Stephanie tenía una cápsula de una marca. (Floppy) le pide un canje del conjunto y después se lo copia. La terminó cagando”, le dijo Cinthia a Tartu por medio de un audio en la que le dijo de todo menos linda a la ex de Rodrigo Fernández Prieto.

"Después lo hace conmigo... No tiene carisma, no vende nada. Pero que al menos, que tenga un poco de impronta, que labure. Es la nueva rica y vende ropa. ¡Es muy graciosa! Aparte da consejos de gimnasia y no puede ni hacer una flexión", se burló Cinthia en la charla que duró algo más de dos minutos.

En el piso de Intrusos le dieron la razón a Cinthia (los diseños son muy similares), pero informaron que era innecesario hacerlo de esta manera. “Todos se copian entre sí. Y lo que pasa se puede arreglar en el ámbito que tenga que ser”, coincidieron.

Tesuro, en tanto, hizo silencio ante semejante cantidad de agravios. Y, según pudo averiguar MDZ, planea llevarla a Tribunales a Fernández por sus palabras. “Analiza todo con sus abogados”, informó una fuente.

Hace unos días, en una charla con un medio, no se quiso meter de lleno en el tema: "¡Gracias! Pero no tengo nada que decir al respecto. Lo que subieron no pertenece a mi cápsula de ropa deportiva. Cuando subo looks con mi ropa deportiva etiqueto a la marca. No me gusta confrontar, no es mi estilo, así que no voy a contestarle".

Y cerró sobre el accionar de Fernández, de quien se quiso diferenciar por completo (como casi todas las chicas): "No tengo nada que hablar con Cinthia, nos manejamos diferente. Y lo que están subiendo no es mi cápsula actual". ¡Qué escándalo!