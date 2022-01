Floppy Tesouro le contestó con altura a Cinthia Fernández luego de que la acusara de plagio

Floppy Tesouro volvió a ser noticia en todos los portales del país luego que esta semana Cinthia Fernández la acusara de plagio. Fue la ex panelista de LAM la que denunció que la modelo y cantante había copiado uno de sus diseños de su marca de ropa deportiva.

"Me causa gracia la marca que nos está copiando. ¿Es necesario hacer el mismo top que nosotros?", disparó la bailarina en sus redes sociales, agregando fotos de ella y de la famosa a quien le tapó el rostro, modelando el mismo top negro. "Picá más alto, no con una pichi como yo, no se metan en el laburo ajeno", agregó.

Finalmente, Cinthia se despidió picante: "Me voy a hacer fotos de la cápsula. Me enteré que la que me choreó los modelos también le choreó a otra famosa"

Tras las repercusiones de la noticia, Tesouro decidió defenderse de los ataques de Fernández. Fue a través de unos mensajes que difundió Virginia Gallardo en Intrusos (América). "No me gusta confrontar, no es mi estilo, así que no voy a contestarle", manifestó. Sin embargo, aclaró: "Lo que subieron no pertenece a mi cápsula de ropa deportiva. Cuando subo looks con mi ropa deportiva etiqueto a la marca". La prenda deportiva en cuestión no era de su autoría sino de otra marca.

"En mi Instagram aclaro cuando una ropa es de mi cápsula", se defendió Floppy. "Soy buena compañera, hay lugar para todos. No hay que agredirnos, por lo contrario nos tenemos que apoyar", concluyó.