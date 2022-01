Cinthia Fernández acusó de plagio a Floppy Tesouro: "La chorra me..."

Las chica fueron compañeras de Los Angeles de la Mañana, el programa de Angel de Brito. Pero eso no hizo que se apaciguaran las agua. Cinthia Fernández odia a Floppy Tesouro (¿la envidia también?) y esta vez aprovechó sus redes sociales para pegarle con todo y acusarla de plagio.

¿De qué estamos hablando? Según la mediática Fernández, Tesouro le robó los diseños de su cápsula de ropa deportiva y declaró a los cuatro vientos y la acusó: "La chorra también le robó a otras", informó, sin pelos en la lengua.

Ella lo hizo sin dar nombres en sus redes sociales, pero una investigación de la genial Juariu llevó al final de la cuestión: “Está hablando claramente de Tesouro. La cantautora es Floppy, Floppy, Floppy", dijo la nueva panelista de Vero Lozano en las tardes de Telefe.

A los pocos minutos de haber visto la publicación, Fernández le dio el like merecido por haberse dado cuenta de todo y comentó desde sus redes sociales: "Jajaja cantautora no puedo más. ¡Correcto!".

Con mucho “humor”, Cinthia sumó un video en el que informa que no es la primera vez que Floppy Tesouro pasa por una situación como esta. Y contó que ya “habría copiado las líneas de ropa de otras famosas”.

"Me enteré que la chorra también le robó a otras. ¿Será que no tiene ideas? ¿Será que no vende nada y le roba a los que sí venden? Picá más alto, no te metas con una pichi como yo. Pobre. En fin, no se metan con el laburo ajeno. Es feucho eso", agregó la ex de Matías Defederico, que no parece tener paz nunca.

Floppy Tesouro eligió el silencio, y no salió a dar la cara ni en las redes ni en la tele. Pero lo cierto es que quedó bastante comprometida con la “causa”. ¿Habrá algún llamado de Angel de Brito para limar asperezas? Nadie lo cree. El muchacho disfruta ver cómo se pelean hasta sus propias “amigas”.

¡Qué vengan tiempos mejores, Floppy! A poco de haberse divorciado, se separó de su nuevo novio, y ahora Cinthia le cayó con su lengua letal, a la que siempre es mejor tenerla lejos.