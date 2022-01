La gravísima denuncia de Cinthia Fernández contra su ex por la cuota alimentaria: "Lo que me da no alcanza ni para..."

La pelea de Cinthia Fernández con su ex viene de vieja data. No hay solución posible parece ya: por lo que sea, se arma un escándalo. Casi siempre los empieza ella, pero a veces el protagonista es él, Matías Defederico. Esta vez, la que tomó la bandera de la queja fue la ex panelista de LAM, quien disparó fuerte contra el ex futbolista, papá de Charis, Bella y Francesca, sus hijas.

Todo se dio con un posteo en sus redes sociales, después de ir al supermercado (a favor de Cinthia, ¡eso nos pasa a todos!). La morocha, ex compañera de Angel de Brito en Canal 13, se sintió tocada al tener que pagar una “millonada”.

Y lo mostró. Hay que sumarle, que esta semana, Fernández abonó el colegio de sus hijas y la ropa para iniciar el ciclo escolar. ¡Qué furia! El enojo de Cinthia tiene que ver con que la cuota alimentaria que pasa Defederico por Charis, Bella y Francesca “no alcanza para nada”.

Según ella, esa cifra es ridícula y lo quiso contrastar con una compra en un súper de primera línea de la ciudad de Buenos Aires. “Hoy estoy en Lita de Lazari, que caro está todo”, avisó en un video mientras recorría las góndolas. “Esto es un afano. No hay que venir”, expresó la morocha, que tuvo un feo cruce con Floppy Tesouro.

Al llegar a la línea de cajas y pagar, Fernández explotó y realizó un furioso descargo en las redes sociales, que maneja “todo el día” a gusto y piacere y donde siempre tiene algo para decir (también le pegó a Luciana Salazar porque ella no va al súper con mucama y vestida para la ocasión).

“Sin carne, artículos de limpieza, verduras... Gasté esto en lácteos, sus viandas, galletitas, tocador, comida no perecedera”, argumentó la morocha, al mismo momento que mostró un ticket que superó los 57 mil pesos por la compra y en el que dijo que llenó dos changuitos.

“Ah, pero la madre debe arreglarse con lo que le pasan total, para los incumplidores y algunos jueces los chicos viven del aire. Y encima aguantar que me difamen y me violenten”, explicó, tirándole con todo a su ex pareja.

“No me alcanza, viejo, ni para el súper. Y dice que son 40 mil para cuota y 15 para la obra social que sale 36 mil y que me quitó de su débito (claramente porque era más de 15 mil). Después te cuento el colegio, útiles, uniformes, cuotas, libros. El drama de muchas. Agradezco el trabajo”, terminó Fernández.

Todo esto desató un sinfín de comentarios en su Instagram, donde muchos la apoyaban y otros la criticaban por “no saber el país donde vive”. ¡Alto escándalo se viene!