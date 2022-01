La inesperada sorpresa que se encontró Stefi Roitman al googlear su nombre

Stefi Roitman está viviendo un presente de ensueño. Pese a todo lo que se dijo al rededor de su increíble boda con Ricky Montaner, la actriz está en uno de los mejores momentos de su vida.

Tal es así, que actualmente la conductora y el músico están en plena luna de miel, de la que también se rumoreó bastante. Y mientras disfrutan de las playas del caribe mexicano, ahora salieron nuevas denuncias contra Marlene Rodríguez, la madre de Ricky, que intentan opacar su felicidad.

Una empresa de eventos acusó a la suegra de Stefi Roitman de maltratar a los empleados que estaban a cargo de la organización de la ceremonia. Además, aseguraron que hacía excesivos pedidos por canje, como alojar a todos lo invitados gratis en un hotel cinco estrellas sin subir historias a cambio.

Pero lejos de todo eso, y haciendo caso omiso a lo que se dice, Stefi Roitman pasó un impactante momento en plena luna de miel ocasionado por ella misma al buscar su nombre en internet y sorprenderse con lo que aparecía.

“En el resultado de búsqueda, la primera cosa que salta es que estoy embarazada, siempre. Tal vez lo estoy, pero de alfajores, nada más”, comenzó diciendo la actriz en diálogo con Germán Paoloski.

Luego continuó contando: “También sale Stefi Roitman edad, Instagram, Montaner, y altura. Pero lo del embarazo está siempre y es más, lo tiran como afirmación, no como pregunta”.

Stefi Roitman también aseguró que, como cualquier persona, solía tener una obsesión por buscarse en Google y ver lo que se hablaba y lo que pensaba la gente sobre ella, pero con el paso del tiempo lo dejó de hacer.

Otro de los puntos que tocó la nueva integrante del clan Montaner con respecto a la exposición fue el uso de Twitter y allí aseguró: “Por un tiempo no usé porque es denso. La verdad es que lo uso para comunicarme con mucha gente que me encanta. Leo los mensajes de mis seguidores y los que me llegan les doy un like”.

Por otro lado, Stefi contó que es una persona muy despistada en lo que respecta a contestar mensajes y estar muy activa en el teléfono. “En WhatsApp tengo más de 140 mensajes sin leer, soy bastante colgada”, reveló.