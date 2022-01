Tras casarse, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez arrancaron el 2022 con un feliz anuncio

Tres meses atrás, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez dieron el gran sí en el altar y el gran evento no pasó desapercibido para nadie. Tanto la joven como su mamá, Nazarena Vélez, se encargaron de registrar cada minuto y lo compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram para que sus fanáticos pudieran vivir de cerca todo lo que ocurría.

Ahora, la joven sorprendió a sus fieles seguidores con una feliz noticia que más de uno festejó. La dupla decidió agrandar la familia y para ello, adoptaron un pequeño perro. "Bienvenido Darwin a la familia. No es la mejor foto, pero nuestras caras lo dicen todo. No entienden la ansiedad que manejábamos por conocerlo. No puede ser más bueno y dulce", redactó Barbie.

Y contó: "Lo adoptamos en Salvado sus vidas, a quienes quiero aprovechar para agradecer por todo lo que hacen día a día por estos bebitos. No había mejor forma de arrancar este 2022".

Los mensajes no demoraron en aparecer. "Les va a cambiar la vida. Son lo mejor de este mundo. Nos reinician por completo", "Hermoso", "Lindos, felicidades", "Que hermoso el gesto de adoptar", "Preciosos", "Que buen comienzo de año" y "Bravo, que buena gente y linda", son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer.

Barbie Vélez, Lucas Rodríguez y Darwin

Si bien muchos celebraron la llegada del canino a sus vidas, hay quienes esperan ansiosos que la pareja traiga al mundo un bebé. Sobre sus deseos de ser mamá, la mediática, antes de su boda, señaló: "Me encantaría pero todavía no. No me siento preparada bajo ningún punto de vista. Imaginate que lloro todos los días por lo del casamiento, con un bebé me agarra un infarto".