El sincericidio amoroso de Morena Rial que llamó la atención de todos

Una vez más, Morena Rial captó la atención de todos en la red al responder preguntas de sus fanáticos. En reiteradas ocasiones, la hija de Jorge Rial le ha brindado la posibilidad a sus miles de seguidores en Instagram de que le realicen consultas para despojar cualquier tipo de duda que tengan acerca tanto de su vida privada, profesional e incluso, también le piden consejos.

Así fue que, ahora, una internauta quiso saber cómo superar una ruptura amorosa y ella se sinceró: "La verdad que no fui muy buena para superar una ruptura…cuesta, duele…pero siempre sale el sol. Te juro. Luchá por tu felicidad, nadie muere de amor".

Morena Rial se dedicó a responder inquietudes de sus fanáticos

Es sabido que la joven mediática tuvo un quiebre amoroso muy complicado con el papá de su hijo, Facundo Ambrosioni. Durante su relación hubo infidelidades y también, una denuncia por violencia. Hoy se encuentra soltera y la pareja tiene un buen vínculo por el bienestar del pequeño Francesco, el niño que nació producto de su amor.

Poco tiempo atrás, otra usuaria quiso saber cómo Morena es tan fuerte y le consultó si "nunca se sintió sola". Ante esto, ella contestó: "La vida me hizo fuerte, sí sola me siento muchas veces pero siempre pude y voy a poder salir adelante. Intento estar bien, a veces cuesta, pero de eso se trata. De ver quienes están y quienes no cuando uno está solo".