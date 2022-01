El secreto escondido de Eli Sulichin, la novia de Benjamín Vicuña: "No es trepadora, pero..."

En lo que respecta a Benjamín Vicuña, sin lugar a dudas el 2021 fue uno de sus años más intensos. Luego de su inesperada separación de la China Suárez, se desató el Wandagate que trajo como consecuencia un blanqueó sorpresivo de infidelidades.

Se dijeron muchas cosas de la relación del chileno y la actriz. Pese a que en un comienzo se lo culpó a él de ser el infiel de la pareja, tras una seguidilla de revelaciones, habría sido la ex Casi Ángeles la responsable de romper la familia ensamblada que habían formado.

Desde entonces, a Benjamín Vicuña se le comenzaron a descubrir nuevos amoríos. Primero se lo relacionó con Romina Pigretti, ex socia de Mica Tinelli en su marca de ropa. Pero aquel romance no prospero y hoy el actor habría encontrado el amor en otra mujer.

Lo sorprendente de todo esto es que se trata de Eli Sulichin, amiga íntima de Carolina “Pampita” Ardohain, ex del actor y madre de cuatro de sus hijos.

La noticia la dieron a conocer Ángel de Brito y Yanina Latorre en la última edición de Los ángeles de la mañana (El Trece). "La chica que está saliendo con Vicuña tiene 32 años y es muy amiga de Pampita”, comenzó diciendo el periodista.

Luego la panelista completó la información asegurando que "ella es Eli Sulichin. Es una mujer de una gran posición económica y miren lo que son las fotos. Es una diosa. Están muy enganchados los dos y creo que van en serio eh”.

Además, en el mismo programa de espectáculos aseguraron que la modelo estaría por primera vez muy feliz con quien es la pareja del padre de sus hijos, y fue ella misma quien los presentó en el bautismo de la pequeña Ana García Moritán.

Pero muchos se preguntan quién es en realidad Eli Sulichin, la mujer que le volvió a encender el corazón a Vicuña. Es de una familia de un alto nivel económico, lo que sería un alivio para la madre del actor. Su padre es un banquero muy conocido que se desarrolla en inversiones y no es para nada interesada ni trepadora.

Además, trabaja en el área de marketing de una empresa, alejada de los medios y es la primera vez que se relaciona con un famoso. “Es una chica bien, joven, de buena familia. No es del medio, no quiere ser famosa, no le interesa la plata”, agregó Latorre cuando contaba sobre ella.

Actualmente, el nuevo amor de Benjamín Vicuña se encuentra en Punta del Este, donde recibió el año nuevo y donde tiene una casa en la zona de La Boyita, vecinos de Marcelo Tinelli, padre de su amiga personal Micaela.