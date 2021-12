Pampita nos muestra los vestidos perfectos para la playa

Pampita es una de las modelos a la que más recurrimos en cuestión de estilo en la Argentina. Sus looks tienen un no sé qué que nos termina enamorando a todas. Ahora nos pasa con sus vestidos ideales para ir a la playa cómodas y livianas.

Cuando decidimos irnos a la playa, inmediatamente pensamos en el viaje y en qué llevaremos en la mochila o valija. Por suerte, existen las influencers, como Pampita, que nos recomiendan qué es lo mejor para estas oportunidades. La modelo dice que si vas a pisar la playa, sea con vestido sí o sí.

Blanco

Pampita tiene el vestido blanco más bonito para la playa. Foto: Instagram.

Aquella que no tenga un vestido blanco para ir a la playa ya le estamos diciendo que se compre uno. El blanco es el color más beneficioso para la playa porque es un color que no absorbe el calor sino que lo refracta. Pampita tiene el ideal: un vestido blanco corto de mangas arremangadas y cuello estilo camisero con dos cortes en los laterales del bajo de la prenda.

Pampita le añadió el complemento perfecto para la playa como lo es el sombrero de ala ancha para protegernos del sol. Además, como calzado puedes llevar unas ojotas o sandalias blancas bajas.

Beige

Este vestido es ideal para la playa y para estar frescas sin perder lo canchero. Foto: Instagram.

Otro de los colores que se funde con la arena y el mar es el marrón beige. Pampita lo sabe llevar en dos vestidos y dos looks distintos. El primero es un vestido midi con plisado horizontal y escote redondo que ella combinó con un chaleco de ecocuero negro y unas zapatillas blancas. Las zapatillas son una gran opción para aquellas que les gusta el mar pero no la arena.

Por otro lado, el chaleco puede usarse al atardecer cuando ya comienza a bajar el sol y empieza a refrescar. La riñonera es infaltable ya que debemos llevar celular, billetera, protector entre otras cosas,

Pampita vuelve a elegir el beige en un vestido más corto y más ajustado. Foto: Instagram.

Por útlimo, les presentamos este look de Pampita en el que eligió un vestido corto en color beige de tirantes con apliques de moño. Otro de los complementos necesarios para no morir en la playa son las gafas de sol asique no las olvides a la hora de preparar tu valija playera.

Estos 3 looks de Pampita resumen a la perfección lo que deben ser los vestidos playeros. ¿Cuál es tu preferido?