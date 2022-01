Dady Brieva y La Chipi, su esposa, recurrieron a terapia de pareja: “Estuvimos por separarnos y…”

Mariela Anchipi confesó el motivo por el que llegó a hacer terapia de pareja con Dady Brieva. En Los ángeles de la mañana, el programa que se despidió en Canal 13, la bailarina habló de los conflictos que enfrentó la pareja puertas adentro de su lujoso departamento en Puerto Madero.

“El otro te puede prometer el mundo, pero si querés garantías, cómprate un electrodoméstico, no estés con una persona. Pasan cosas en la vida y es uno el que decide si perdonar o no”, comenzó Mariela al hablar de la crisis que pasó con el ex Midachi, que hace unos días contó su dura infancia.

“Con el Dady no me pasó de tener que perdonar, pero, pónele, no sé, por ahora no… Cuando lo conocí a Dady, durante mucho tiempo, era la tercera en discordia, la amante, todo el mundo hablaba”, recordó Anchipi. “Desde que el se separó hasta que hizo formal su separación, como todos sabemos, pasa tiempo. Yo me agarré, le dije ´te voy a cagar a trompadas´ a Fernanda Iglesias por ese tema, también”, rememoró Mariela.

“Basta de que la tercera en discordia es la que genera el quilombo. No, acá hay un hombre infiel que decidió serle infiel a la mujer. Por qué siempre se va a la mujer. Cuando yo estaba en el Bailando y me relacionaron con un bailarín (Mauro Caiazza, ex de Jimena barón), a Dady le tuve que explicar que nunca pasó nada”, confió Anchipi.

“Le costó un montón a Dady. En ese momento se habla un montón del tema, en todos los programas. Es muy celoso. Lo tratamos en terapia y todo. Fuimos a terapia de pareja”, reveló Mariela, quien supo tener una cita perfecta con el actor.

“No hay que ir a terapia de pareja cuando se está reventando todo. Hay que ir cuando hay cosas puntuales en la pareja que son difíciles de sobrellevar. A él le cuesta un montón que yo esté trabajando. A él no le molesta que yo esté trabajando si no que él no está trabajando”, contó Anchipi, quien sabe lo que más le gusta a su marido de ella.

“Si él no está trabajando y yo tengo que hacer cosas, le molesta. Ahora es la primera vez que estamos separados sin trabajo. El va a estar de gira y yo también lo voy a estar, por otro lado, es la primera vez. Yo, por ahí, me vaya a hacer unos eventos a Santiago del Estero y tengo otras cosas acá, en capital, y Dady tiene toda la costa ”, cerró Mariela.