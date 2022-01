Wanda Nara contó qué le pedía a Papá Noel cuando era una niña y sorprendió: "A todo le buscaba el costado..."

Wanda Nara lanzó recientemente su nueva marca de cosméticos llamada “Wanda Cosmetics” y realizó la apertura de un local en Argentina durante su visita para la celebración de las fiestas. Se considera una mujer emprendedora, ya que al regresar a París también inauguró su línea de bikinis “Wanda Swim”, siempre su nombre como bandera.

Sin embargo, no es el único trabajo que tiene la empresaria sino que también representa a su marido Mauro Icardi, en los contratos de él como futbolista profesional. Es quien toma la última decisión y lleva adelante la carrera de su pareja. Podría decirse que Wanda posee una gran inteligencia en economía.

Y esto es algo que mamó desde su infancia, según sus palabras. "Reconozco que la parte económica, el usufructo, siempre surgía de mi lado. A todo le buscaba el costado comercial. ¿Sabés qué le pedía a Papá Noel para Navidad? Una alcancía”, manifestó la blonda cuando le preguntaron sobre su pasado.

Y agregó: “Digamos que desde que tengo memoria soy previsora. Aparte, era tan lindo ver cómo se llenaba mi alcancía”. De esta manera, dio a conocer su interés por la economía desde muy pequeña y que eso se fue proyectando con el correr de los años. Hoy en día, no caben dudas que aprendió a la perfección.

Pero no fue de lo único que habló la blonda, sino que también contó cómo fueron los momentos en los que asistía a los castings junto a su hermana Zaira. Al respecto afirmó: "Mamá siempre nos contó que, para cuando Zaira y yo vimos la luz, pensó nombres poco comunes que nos identificaran sin necesidad de apellido”. Y en referencia a esto continuó: “Por eso, ya de chiquitas, si íbamos a algún casting y nos preguntaban cómo nos llamábamos, alcanzaba con el de pila para que velozmente nos registraran”.

Así mismo, la esposa de Mauro Icardi agradeció a su madre por la crianza y los valores impuestos, ya que hoy en día es lo que es gracias a ella. “Si ahora Wanda es una marca registrada, debo darle el mérito a mi madre. Bueno, yo de chica ya quería ser famosa", manifestó la empresaria.

Y finalmente, Nara contó su gusto por el baile y el canto. "No sabía en qué, pero quería que, hiciera lo que hiciera, se supiera que lo estaba haciendo. Me acuerdo que me gustaba cantar, bailar. Sentábamos a toda la familia, con mi hermana cobrábamos entrada y le dábamos al folclore, imitando a Nati y a Sole Pastorutti. Era más un juego".

Indudablemente, Wanda Nara tomó cada enseñanza que le dio la vida y supo cómo ponerla en práctica. Durante su niñez ya se conocía su interés por los negocios, y actualmente lo hace notorio en cada proyecto laboral que tiene, como mujer emprendedora y trabajadora para mantener a su familia.