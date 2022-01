El picante mensaje de Wanda Nara que deja al descubierto una nueva crisis con Mauro Icardi

Tras el escándalo que protagonizó junto a su marido en 2021, Wanda Nara sigue dando pruebas que todavía no logra procesar del todo el affaire que su esposo Mauro Icardi mantuvo con la China Suárez. Aunque estuvieron separados por varios meses, la mediática decidió perdonarlo.

Pero cuando todo parecía volver a la tranquilidad, Wanda se despachó con un picante mensaje en sus redes sociales. "Y pensar que mis silencios son más duros que mis palabras", escribió junto a una foto donde se la puede ver muy seria.

Además, recordemos que hace unos días surgió el rumor de que la empresaria le habría puesto varios "me gusta" al polista Bautista Bello, el novio de Sofía Jujuy. Luego, Nara salió a desmentir todo.

Pero lo que sí se pudo comprobar es que la empresaria decidió comenzar a seguir en las redes sociales a Eli Sulichin, la flamante pareja de Benjamín Vicuña. Fue Juariu quien descubrió el particular accionar de Wanda en Instagram.

"Me llamó la atención que Wanda la sigue a Eli en las redes como diciéndole ‘te doy mi bendición’ porque ya sabemos que a la China Suárez no le caía muy bien”, arrancó diciendo la influencer. "Wanda, como yo me la imagino porque no la conozco, fue vengativa y mandó ‘seguir’ a Eli Sulichin", agregó.

"Y no sólo Wanda la sigue a la nueva novia de Benjamín, sino que Zaira Nara, la hermana de Wanda, también", concluyó.