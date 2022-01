El particular mensaje que le dedicó Mirtha Legrand a Susana Giménez en el día de su cumpleaños

Susana Giménez está celebrando este sábado su cumpleaños número 78. Si bien no se sabe cómo será el festejo que realizará la diva de los teléfonos, su colega y amiga Mirtha Legrand fue la primera en saludarla públicamente a través de sus redes sociales.

"Susana feliz cumpleaños! Querida amiga de toda una vida! Que tengas un día maravilloso como te mereces! Acordate de lo que decía mi amada Goldy!!!! Una de dos: o cumplís años o te morís!!! Mejor cumplir !!! Jajaja Cuidate mucho... Te quiero! Chiqui", fueron las divertidas palabras de la diva de los almuerzos para desearle un feliz cumpleaños a Susana.

El detalle que no dejaron pasar varios de sus seguidores fue la foto que eligió compartir Mirtha, La postal debe tener, por lo menos, unos 20 0 25 años.

Cabe recordar que desde hace días se especulaba con un viaje secreto de Susana para celebrar su día junto a algunos amigos. Pero el sorpresivo Covid positivo de su hija Mercedes, al venir a Buenos Aires a buscar su visa para poder viajar, habría postergado el viaje para cumplir con el aislamiento sanitario correspondiente.

Recordemos que ante la llegada de su cumpleaños, la diva recibió varias invitaciones de amigos. Entre ellos, Ricardo Darín y Florencia Bas, quienes la invitaron a pasar unos días en Punta del Este, pero Susana decidió rechazar la invitación para enfocarse en su festejo privado lejos de las cámaras.

Susana Giménez descargó su furia contra Luis Ventura

Esta semana Susana volvió a ser noticia. Fue Luis Ventura quien reveló que la diva había perdonado a su ex, Jorge Rama, y se iban a reencontra. Enterada de la información que se estaba dando, fue la propia diva quien llamó por teléfono en pleno aire al periodista y desmintió la información.

"A mí no me gusta el conventillo", se la escuchó decir. "El tipo debe tener terror de volverme a encontrar. Si eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?", agregó.

Luego, Susana le reprochó a Ventura que no hubiera consultado con su equipo, con Telefe o con su productor. El periodista le respondió que se trataba de un tema personal y que no correspondía preguntarle a terceros. "¿Pero qué personal si salió en todos los diarios? Se lo podés preguntar a cualquiera. Cualquiera lo sabe. Pero así quedo como una tarada. ¿Cómo lo voy a recibir, a perdonar? ¡Están todos locos! Te lo pido por favor, Luis. Una persona que ni se si existe, no se nada", concluyó.