El insólito regalo que Georgina Rodríguez, la novia argentina de Cristiano Ronaldo, recibió del astro

Cristiano Ronaldo y la argentina Georgina Rodríguez se conocieron en el año 2016 en una tienda de la marca Gucci en la ciudad española de Madrid. Ella trabajaba como asistente de ventas, él concurrió al lugar y desde ese momento comenzó una hermosa historia de amor.

Juntos tuvieron una hija llamada Alana Martina y vienen en camino un par de gemelos. A su vez, el futbolista ya tenía tres hijos: Cristiano Junior, y los gemelos Eva y Mateo. Se muestran muy enamorados disfrutando de la vida en familia.

Días atrás celebraron el aniversario de nacimiento de Georgina, y su marido decidió hacerle un regalo algo particular. El grupo familiar completo viajó a Dubai para el festejo, y el delantero de Portugal pidió iluminar el BurjKhalifa con la cara reflejada de su mujer, en todo el edificio que tiene aproximadamente 600 metros de altura.

CR7 suele tener a menudo estos gestos con su compañera de vida, ya que en octubre del año pasado le regaló un mueble cotizado en $150.000 sólo para que ella pueda guardar allí su colección de joyas. El mismo de la marca de Louis Vitton estaba agotado en todas las tiendas, pero el portugués no tuvo problemas en conseguirlo para hacer feliz a su pareja.

Cabe recordar que el matrimonio se conoció en España. Cristiano Ronaldo recordó el momento en que la vio por primera vez y manifestó: “Desde ese momento se me quedó grabada en la cabeza y fue un momento de ‘clic’”. Esta declaración apareció en “Soy Georgina”, la serie de Netflix que se estrenó recientemente.

Por su parte, Georgina habló sobre la llegada del deportista a su vida y afirmó: “El día que conocí a Cristiano voy a trabajar. Llego a Gucci y, cuando salgo de la tienda, veo aparecer a un hombre muy guapo. Me detuve y comencé a sentir cosquillas en el estómago y dije: ‘Pero oye, ¿qué me pasa?’”.

La mujer también confesó cómo es su relación con los hijos de él. “Ni Cristiano ni yo consideramos que Alana sea mi única hija. Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá. Lo que pasa es que en Internet se publican muchas cosas que no son verdad. Eso es simplemente una cosa más que la gente no sabe”, sentenció.

Actualmente, la pareja se encuentra habitando una lujosa casa en Inglaterra. Esperando la llegada de los gemelos, Cristiano Ronaldo se destaca como jugador del Manchester United y toda su familia lo acompaña en el día a día.