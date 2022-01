Por qué la familia de Georgina Rodríguez, la modelo argentina que conquistó a Cristiano Ronaldo, odia al futbolista

Glamour desmedido, ya obsceno. Lujos grandilocuentes para una cotidianidad de películas, de princesa que conquistó un espacio de privilegio. La argentina Georgina Rodríguez consiguió cambiar radicalmente su vida con la pareja con que edificó con Cristiano Ronaldo.

Claro que no todo lo que brilla es oro. La nacida en Buenos Aires se exhibe como un ejemplo de fastuosidad, pero en sus entrañas esconde una trama familiar urticante, repleta de vericuetos siniestros y muy sensibles. Todo esto salió a la luz.

Georgina se encuentra a días del estreno de una serie sobre su vida en Netflix, lo cual la derivó a la palestra pública y maximizó la lupa de los medios de comunicación en su trayectoria, en los diferentes pasos que dio para llegar a convertirse en la mujer de Ronaldo.

Así llegó el destape de la olla, la filtración de un conflicto en el clan Rodríguez y sobre todo de los comportamientos de Georgina. Su tío habló con el diario británico The Sun y exclamó: “Ella puede sentirse avergonzada de nosotros y considerar que es mejor que nosotros porque no vivimos con su lujo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia. Nadie nos dijo que Jorge (ndr: el padre de Georgina) había fallecido. Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: ‘Tiene a la mujer más malvada a tu lado’”.

Impresionante confesión, un dato apenas que remite a un nudo mucho más truculento. La tía Lidia aportó más nafta a este fuego de la polémica: “Hemos tratado de llamarla pero parece que ha cambiado su número. Ahora todo el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es. ¿Por qué nunca nos dijo que su padre había muerto? No se pueden ocultar cosas como ésas”.

Como si todo fuese poco, apareció en escena la media hermana de la modelo, Patricia, que evidenció el horrendo trato de Georgina con sus seres queridos. “Cuando fue el cumpleaños de mi hijo, le pregunté si le podía pedir a Cristiano que firmara una camiseta para mi hijo y ella dijo que no, que no iba a molestarlo ya que él estaba en sus vacaciones”, contó.

El padre de Georgina, Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, fue un ex futbolista sin mucho éxito en Argentina, que se trasladó a España donde se casó con la madre de la influencer. Intentó como entrenador de equipos regionales, pero cuentan que estuvo diez años preso por narcotráfico.

En 2016 conoció a Cristiano mientras trabajaba como vendedora en la tienda Gucci de Madrid, rápidamente surgió un flechazo y al año ya se convirtieron en padres de Alana Martina. Un viraje impresionante en su realidad, dado que pasó de trabajar para subsistir a disponer de una realidad repleta de lujos.