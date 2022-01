Cómo la conquistó el novio español a la China Suárez: "Le atrajo que..."

Vientos de cambios soplan en la vida de la China Suárez, que después de todo el ruido del escándalo que protagonizó con su relación clandestina con Mauro Icardi, y que desató el Wandagate, ahora se lanzó de lleno al vacío de apostar por un amor serio.

María Eugenia encontró rápidamente las respuestas en su interior, atendió la llamada de los sentimientos y optó por arrojarse a los brazos de Armando Mena Navareño, un español de 29 años a quien había conocido en septiembre en Madrid.

En aquella época, justo a los días de separarse definitivamente de Benjamín Vicuña, la China viajó de España a París para encontrarse en la oscuridad de una habitación de hotel con Icardi. En esos días movidos, la actriz también se topó por primera vez con Armando.

Claro que trascendió ese encuentro, porque se viralizaron algunas imágenes de un bar madrileño con los dos muy acaramelados, pero todo quedó en una situación ocasional o al menos un romance pasajero. No obstante, en la actualidad alcanzó el tamiz de noviazgo oficial.

Suárez decidió gritarle al mundo que navega por las aguas del enamoramiento, porque subió una foto muy romántica con el ibérico, en la que luce sentada en el regazo de su hombre. Y como si fuese poco, a las horas posteó un video de Mena manejando.

Listo, ya no hay dudas, la China enlazó su camino con este joven, lo que habría activado otra arista más pesada que se relaciona con las quejas de Nico Cabré y Vicuña por llevarse a sus tres hijos por tiempo indefinido a Europa. Pero ese es otro cuento.

Entonces la incógnita se posó en cómo hizo Armando para conquistar a una de las mujeres más bellas de Argentina. La respuesta la brindó Guido Záffora, que en el ciclo de América relató el encadenamiento de ese primer flechazo, de esa chispa inicial del fuego que prende a la China con el español.

El panelista reveló la verdad, el motivo que estimuló a María Eugenia: "China Suárez conoce a Armando mediante un amigo, en una noche en Madrid. Fue en medio del escándalo (con Wanda Nara y Mauro Icardi). El que le presentó a Armando a la China es una persona conocida en el medio, en la Argentina".

Entonces llegó el descubrimiento, la razón definitiva que llamó la atención de Suárez: "Él no sabía quién era la China. No conocía su carrera. No sabía que ella era muy famosa en la Argentina, y a ella eso le gustó. La impactó. El chico le empezó a preguntar '¿qué hacés de tu vida?'".