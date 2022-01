Estela Muñoz, la ex de Luis Ventura, puso un freno a las especulaciones sobre su pareja

No es novedad que, Estelita Muñoz sufrió muchísimo cuando, más de siete años atrás, se enteró que Luis Ventura, su ex, mantenía una relación paralela con Fabiana Liuzzi y que incluso, había tenido un hijo con ella. Hoy, la panelista de El Run Run del Espectáculo pudo dejar su dolor atrás y apostar nuevamente al amor de la mano de un enigmático hombre.

Sobre su nueva pareja hay muchas especulaciones y por ello, en las últimas horas, optó por ponerles un freno al aire. "Yo quiero avisar que cuando quieran me pregunten y yo voy a contar cosas exactas, y no cosas que dicen y no es exacto. Porque a veces dicen cosas que yo no dije ni hice. La primicia la van a tener ustedes y no va a ser enigmático", señaló frente a las cámaras de Crónica TV.

Estelita Muñoz

Lío Pecoraro, fiel al estilo picante que lo caracteriza, expresó: "Y si, me imagino que no va a ser en ‘Secretos Verdaderos’". A lo que ella le respondió: "No, no, lo voy a contar a toda voz, pero cuando yo tenga ganas de decirlo".

Al oír esto, el conductor aportó: "Hay alguien, que a la señora Estela Muñoz le cuida las espaldas, y con mucho amor. Es un caballero que la acompaña hace tiempo, que tiene una camioneta negra, y que ha cambiado la estructura de la vida de Estelita, claramente para bien".

Estela Muñoz y Luis Ventura

Estelita aseguró que "muchos esperan ver la camioneta negra" y explicó: "yo les digo que no la van a ver nunca porque en mi casa tengo cocheras y puede entrar la camioneta. Además, mis hijos me ven tan bien que están felices de la vida, como yo de ellos. Todo lo que a mí me hace feliz, les gusta y están conmigo como yo con ellos".