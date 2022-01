El tatuaje que avergüenza a Germán Martitegui y qué piensa hacer para borrárselo

Germán Martitegui se ha convertido en uno de los cocineros más conocidos de nuestro país por su participación en "Master Chef Celebrity", donde allí se lo caracteriza por ser uno de los jurados más exigentes del certamen.

El chef muestra su vida personal, junto a sus hijos mellizos, en su cuenta de Instagram. Cuenta con millones de seguidores que siempre se interesan por sus recetas y hasta de saber por qué se ha borrado uno de los tatuajes que tenía por su cabeza.

“¿Y ese delfín?”, “Che, el delfín” y “¿Por qué te borraste el delfín?”, insistieron los fanáticos. Hasta que llegó un momento en que decidió dar a conocer los motivos por los cuales se había quitado el tatuaje de su cuerpo.

Tiempo atrás, el chef lucía un delfín celeste en la zona de su cabeza y luego desapareció. En una entrevista que le realizaron, confesó que ese tatto se lo había hecho por un impulso, luego de asistir a una fiesta electrónica en Miami.

“Pasé por un lugar de tatuajes y le dije ‘quiero que me llenes la cabeza de delfines azules’”, afirmó Martitegui. Y agregó: “Gracias a dios me dijo que no podía porque la cabeza era una zona muy delicada y solo me hizo tres”.

Sin embargo, no es la única persona del espectáculo que se arrepiente de las decisiones que tomó en momentos de su vida. Otra de las arrepentidas es Jimena Barón, quien días atrás reveló haber sido engañada por un tatuador al momento en que le escribió una frase en su cuerpo con el significado “dulzura”.

“Me dijo el tatuador que era ‘dulzura’, pero cuando viví en Nueva Zelanda una amiga china me dijo que significa ‘postres’” , afirmó la artista. Quien luego, entre risas, sentenció: “Tengo tatuado postres en el cu…”.

Y a ellos dos se les suman infinidades de famosos que llevan tatuajes en su piel y analizan las distintas opciones para poder taparlos. Entre ellos también está Natalia Oreiro, Micaela Tinelli, Andrea Rincón, Alejandro Pucheta, entre otros. Cada uno ha manifestado su arrepentimiento en diferentes ocasiones y a través de sus redes sociales.