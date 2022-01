¿Qué pasó? La inesperada separación de Jimena Barón y Mr. Habano: “Estoy harta de…”

Ya a fin de año dio algunas pistas. Antes de irse a trabajar a España, Jimena Barón se alquiló una casa en la zona de Nordelta y se la pudo ver sola, rodeada de “amigos”. SU novio, Mr Habano de apodo, Matías Palleiro de nombre, no aparecía por ningún lado. Nadie se hizo cargo del chisme que hoy es una realidad: Jimena Barón se separó y está sola…

Durante 2021, la ex de Daniel Osvaldo no lo quiso mostrar mucho en público al hombre de los ojos brillantes. Algunas imágenes hay. Pero muy poquitas. Hoy, con el tiempo, quizás la decisión haya sido la más correcta así el chico no se sube a la moto de la fama.

Ya se dijo, Jimena Barón se separó de Mr Habano, a menos de 6 meses de haber iniciado la relación y eso trae muchas preguntas. La primera: ¿qué pasó? La segunda: ¿hay algún culpable? Ya las iremos respondiendo según la información a la que pudo acceder MDZ.

Vamos con el interrogante número 1: el señor de los músculos decidió cortar lo que se daba porque “no estaba fluyendo como él se lo había imaginado”, argumentó. Pocos sabían del tema. Y fue la mismísima Jimena Barón la que lo contó desde sus stories de Instagram al blanquear algunas situaciones que vive con Momo, su hijo, en España, a donde se fue a trabajar con Marley.

Todo se dio tras la invitación de un caballero anónimo para invitarla a salir en Madrid, donde está trabajando, pero que se frustró porque no tenía con quien dejar al gurrumín. Tras eso, Jime mostró su "CV sentimental".

"24/7 con hijo de 7 años y cuando superamos la etapa de noviazgo, si no se llevan bien con él, se va a tener que tomar el palo. Soy muy divertida, graciosa, no cariñosa pero me dejo. Tengo carácter fuerte y voy a una terapia exitosa hace ya dos años", empezó.

"El sexo es diario y espectacular. Soy bastante más estructurada de lo que parezco y bastante menos loca. No soy celosa, tampoco pelotud... Si no se llevan bien con mi hijo se deberán tomar el palo por más increíbles que sean en la cama. No reviso cosas, no me revisa nada nadie. No aspiro a la convivencia. Si sucediera, apuesto a cuartos y baños separados", informó.

"No sueño con casarme, si es muy importante no me negaría", agregó. Y cerró: "Cambio mucho de opinión, me fascina viajar, comer, leer, conocer, charlar y estoy un poco harta de estar sola siendo bastante clara y espectacular".

En otro de los posteos, llegó el blanqueo. Allí Jimena informó que está “harta de estar sola”. Y que sus días con Matías Palleiro habían terminado. ¿Una tercera en discordia? Nadie lo tiene tan en claro. Lo cierto es que el muchacho la cortó poco antes de las fiestas…

Desde aquí le mandamos un abrazo contendor a Jime. ¡Mucha fuerza! Ya vendrán otros bombones y… ¡más ricos!