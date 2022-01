Qué hizo Eli, la nueva novia de Vicuña, que sorprendió hasta a la China Suárez

Eli Sulichin mantenía una imagen por fuera del ámbito del espectáculo y no mostraba su vida privada en sus redes sociales. Sin embargo, todo eso quedó en el pasado desde el momento en que se blanqueó su romance con Benjamín Vicuña.

Ya distanciado hace meses de la China Suárez, el artista chileno está apostando nuevamente al amor y esta vez con una mujer que conoció durante la celebración del bautismo de la hija de su ex mujer, Carolina Pampita Ardohain, junto con Roberto García Moritán.

Sulichin comenzó a ser la persona más buscada por los periodistas, y a partir de allí tomó la decisión de hacerse una nueva cuenta de Instagram con perfil público para que todos sus seguidores puedan verla, como así también todas las personas que no la sigan y quieran obtener cualquier tipo de información.

Sin embargo, y para mantener también su bajo perfil en algunos ámbitos, la licenciada en Marketing mantiene otra cuenta privada en la que sólo sigue a Benjamín Vicuña, Wanda Nara, Candelaria Tinelli, Mica Tinelli y Juanita Tinelli, entre otros famosos.

Cabe recordar que su noviazgo se confirmó durante unas vacaciones en Punta del Este, donde fueron sorprendidos por la prensa quienes fotografiaron a la flamante pareja disfrutando de unos días juntos y sin esconderse de las cámaras.

La primicia de este romance había sido dada por Yanina Latorre. "Se llama Eli Sulichin. Es potra, bomba, diosa. No tiene problemas, no es interesada, no es trepadora. Tiene su vida, es tranquila, tiene 32 años, una familia hermosa, es buena gente, labura. Él está fascinado con ella", confirmaba la panelista.

Otra de las decisiones que tomó la nueva novia del chileno fue llevar adelante un acercamiento hacia la mamá de Magnolia y Amancio y ex pareja de Benjamín Vicuña. Sulichin quiere generar un buen vínculo con Eugenia Suárez, para de esta manera no tener conflictos al momento de pasar tiempo juntos con su novio.

La mujer de 32 años quiere disfrutar de su noviazgo al 100 por ciento y es por eso que decidió acercarse a la madre de los hijos del actor, ya que con Pampita se conocen desde hace años y no fue necesario generar el vínculo que ya estaba asentado y consolidado con el tiempo.