La radical decisión que tomaría La China Suárez: "Está pensando seriamente en..."

El 2021 fue un año cargado de escándalos para La China Suárez. En septiembre se separó de Benjamín Vicuña y luego protagonizó el polémico affaire con Mauro Icardi, que la llevó a una batalla mediática a escala global con Wanda Nara.

En este contexto, la actriz estaría pensando seriamente en residir de forma permanente en Madrid. "Me cuenta que la China Suárez está pensando muy seriamente instalarse en Madrid", reveló el panelista Gustavo Méndez.

Recordemos que en septiembre de 2021, luego que se anunciara su separación del actor chileno, La China emprendió viaje a España junto a sus hijos y a su madre para sumarse al rodaje de la película Objetos. La actriz estuvo casi dos meses en Madrid.

Fue durante su estadía en la capital española cuando explotó el escándalo entre Wanda e Icardi, que la tuvo como tercera en discordia. Según reveló Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, la cita entre Mauro y Eugenia se concretó en el exclusivo y lujoso hotel cinco estrellas Le Royal Monceau, a metros del Arco de Triunfo y a 15 minutos del estadio del PSG.

Tras los silencios y desmentidas de los protagonistas, fue Icardi el primero en salir a contar la verdad sobre lo sucedido. Lo hizo en diálogo con la panelista de LAM, quien desde que se desató el escándalo se convirtió en una suerte de vocera de Wanda, quien solo realizó declaraciones a través de ella.

"Me confirmó que se encontró con la China en ese hotel”. Y agregó que el futbolista le contó que reservó la habitación a nombre de un polista que no estaba en la ciudad. Por caso, pensó en recurrir a ese nombre para no mencionar a nadie vinculado al mundo del fútbol y que trascendiera.

"Me confesó todo. Él tiene las cosas claras, quiere seguir con su matrimonio. Me dijo que la ama a Wanda”, concluyó Yanina.