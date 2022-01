Luis Ventura rompió el silencio tras la versión de que quedó fuera del nuevo Intrusos

Este lunes, el legendario programa de chimentos y espectáculos Intrusos (América) inicia una nueva etapa a más de veinte años de su nacimiento. Según salió a la luz, Luis Ventura habría quedado afuera de este renacimiento del ciclo. Sin embargo, el periodista rompió el silencio y dejó en claro que no está todo dicho.

"Horas de alto contenido emotivo son las que me tocan vivir. Una autoridad de América me dejó un mensajito preguntándome si quería volver a mi viejo y querido amigo “Intrusos en el Espectáculo”. ¡Qué cachetazo al alma! Después de 8 años de haber recibido la noticia televisiva en una internación sanatorial de que se me había despedido del programa que había visto nacer y crecer, por una decisión personal de conocimiento público me quedaba afuera del exitoso ciclo", escribió Luis Ventura en su columna para Crónica, también replicada en el portal Diario Show.

Luego siguió: "Pensé que sería un desocupado más en un país donde el empleo es uno de los desvelos sociales más importantes. Pero el canal que me terminaba de renovar mi contrato por dos años más no me soltó la mano. América me quiso retener, cumplir nuestro compromiso y Alejandro Fantino me abrieron junto a Juan Cruz Ávila las puertas de su “Animales Sueltos” por un buen rato".

Además, tras destacar que distintas figuras y autoridades del canal América no le soltaron la mano, Luis Ventura reveló que tuvo una experiencia similar en el diario Crónica. "Me pasó lo mismo que en este diario “Crónica” cuando en el 2000 me despidieron tras 25 años de trabajo y crecimiento en una de las mejores escuelas de periodismo del país. Aquella vez me fui llorando, sin querer mirar hacia atrás y tomando la decisión de no pasar nunca más frente a ese lugar en el que dejaba la mitad de vida biológica y toda mi carrera profesional".

En ese caso también Ventura reconoció que años después, en 2006, volvió a ser convocado por los directivos de Crónica. "Y volví al diario, y aquí estoy trabajando en el día a día como si fuera el primer minuto de mi vida", reconoció.

Por otro lado, Luis Ventura dejó entrever que su supuesta baja de la nueva etapa de Intrusos no es del todo un hecho. "Hoy es “Intrusos” el que vuelve a llamar. Me dicen que la conducción será de Florencia de la V, que en el nuevo barco también estará de regreso y evocando aquel histórico programa Marcela Tauro, otra sobreviviente de aquella guardia. Yo estoy tan cómodo con Karina Mazzocco y mis compañeros de “A la Tarde”, en la señal de noticias de A24 con Marcela Pagano y con mi nave sabatina de “Secretos Verdaderos” que no sé qué hacer".

Finalmente, Ventura deslizó: "Quedan pocas horas para que “Intrusos” vuelva al aire en su renovada etapa y yo sigo desvelado sin dormir. Es hora de tomar decisiones y eso me pone en un lugar muy difícil pero también me hace sentir más vivo que nunca. Por eso le agradezco a todos los que vuelven a creer en mí y a la gente que jamás me dejó morir. Te lo digo yo".