Luciana Salazar gana el primer round tras ser acusada de quemarle el pelo a su hija Matilda

El fin de semana pasado, una usuaria de Twitter acusó a Luciana Salazar de teñirle el pelo a su hija Matilda hasta quemárselo. Indignada por la situación, la modelo inició acciones legales contra Twitter y Google por un potencial daño sobre la niña por la difusión de ese mensaje. Y ahora, Luli gana el primer round en esta polémica.

Luego de la gestión frente a la Justicia que hizo Luciana Salazar con su abogado, la rubia se fue a descansar unos días a Miami con Matilda, y allí recibió una buena noticia.

En cuestión de días, Twitter suspendió la cuenta de la usuaria que emitió el polémico posteo que ostenta violencia verbal y psicológica contra la nena de 4 años.

A través de sus historias de Instagram, Luciana Salazar comentó: "Twitter suspendió temporalmente la cuenta que publicó barbaridades ofensivas sobre Matilda hasta que borrara el tuit. Twitter admite que lo que se decía violentaba y lastimaba los derechos de la menor. Lección también para los portales que replicaron algo tan desagradable".

En una primera instancia, Luciana Salazar había respondido a la acusación con un mensaje en sus redes que decía: "La gente que no es feliz rompe muchos las pelotas". Sin embargo, luego decidió hacer una fuerte reflexión para proteger a Matilda. "No voy a permitir que me ataquen y mucho menos a mi hija. Las redes sociales tiene que ser un espacio de libre expresión respetando al otro y no una cloaca de odio. No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a menores de edad, con el enorme daño que eso genera", agregó indignada.

Antes de iniciar acciones en la Justicia, Luciana Salazar llegó a sugerir que Martín Redrado podría estar implicado en el fuerte mensaje en su contra que se viralizó en la red.