Cuánto cuestan las zapatillas Gucci que Luciana Salazar le compró a su hija

Luciana Salazar sigue generando repercusiones en las redes sociales. Una vez más, su hija Matilda fue protagonista de una nueva polémica. En esta oportunidad por las costosas zapatillas que lució la pequeña en una foto publicada en su cuenta oficial de Instagram.

"Nos vamos de viaje con mami a divertirnos", reza la publicación donde se puede ver a Matilda sentada en una butaca en primera clase lista para volar hacia Miami. Lo que llamó la atención de varios de sus seguidores fue el exclusivo modelo de zapatillas.

¿Cuánto cuestan ese modelo de Gucci? Nada más ni nada menos que 998 dólares, el equivalente a 214 mil pesos (según la cotización actual del dólar paralelo).

Recordemos que Salazar fue noticia la semana pasada luego que una usuaria acusara a la modelo de teñir el pelo de su hija. Indignada por la situación, Luli tomó cartas en el asunto y denunció a Twitter y Google para que se eliminen todos aquellos agravios que recibieron.

"No voy a permitir que me ataquen y mucho menos a mi hija. Las redes sociales tienen que ser un espacio de libre expresión respetando al otro y no una cloaca de odio. No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a menores de edad, con el enorme daño que eso genera", escribió indignada Luli, anticipando que irá a la Justicia.

Además, Salazar adjunto las denuncias judiciales que inició. "Por eso, mañana (por hoy), con el asesoramiento del Dr. Castro Bianchi, voy a estar presentando dos demandas contra Twitter y Google para que se elimine de esas plataformas todos aquellos agravios que recibimos con mi hija estos últimos días. Que las redes sean un espacio de diversión y expresión, no permitamos que sigan siendo una usina de odio y cyberbullyng, muchos menos a menores de edad".