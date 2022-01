Luciana Salazar estalló por la polémica con el pelo de su hija e involucró a Martín Redrado

Luciana Salazar quedó envuelta en una fuerte polémica durante estos días tras ser acusada de teñirle el pelo a su pequeña hija Matilda. Fiel a su estilo, la modelo salió a responder con un contundente mensaje en la red.

"Lulipop debería dejar de teñirle el pelo a la criatura. Lo tiene más quemado que Vicky Xipolitakis cuando se quedó pelada, mi vida”, había escrito una usuaria de Twitter en un posteo que se hizo viral y encendió la controversia.

El posteo que encendió la polémica alrededor de Luciana Salazar.

En medio de un aluvión de comentarios y debate sobre si el rubio de la hija de Luciana Salazar es natural o no, ella misma optó por publicar un categórico mensaje a través de sus historias de Instagram.

"La gente que no es feliz rompe mucho las (y dos emojis de pelotas de fútbol)", escribió indignada Luli.

El contundente posteo de Luciana Salazar en medio de la polémica con su hija Matilda.

En horas de la noche del lunes, Luciana Salazar amplió con otros posteos en los que sugiere que el autor detrás de la polémica con el pelo de su hija sería Martín Redrado. "Hoy me dijeron que detrás de un hater que no tiene identidad, hay alguien que te quiere dañar (aunque en mi caso no lo logre. Hay una sola persona que busca dañarme constantemente. No quisiera pensar que esa persona tiene algo que ver con esto", expresó en pirmer lugar.

Luego siguió: "Siento que se busca tapar en la prensa con esto, ciertos comentarios que hice en estos días. Una noticia tapa otra".

Pero su descargo no terminó ahí, Luciana Salazar agregó: "Por suerte contraté a los mejores abogados, especialistas en estos temas. Vamos a ir a fondo para averiguar quién se esconde detrás de esta artimaña para despretigiarme. Y lo peor, metiéndose con una menor, utilizando cuentas falsas, "trolls", para lograr su objetivo".

Finalmente, Luciana Salazar se preguntó: "¿Habrá una agencia de comunicación ayudando a colaborar con todo esto?".